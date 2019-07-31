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基隆碇內加油站整建遇岩盤居民不便 立委促9月完工

2019-07-31 16:51聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市暖暖區源遠路碇內加油站，去年12月進行輸油管線汰換及站屋整修修，原編列2440萬元經費重新修整，但是在工程進行時、站體下方挖掘到堅硬的岩盤，導致必須變更相關設計，追加工程預算至3000萬元，工程未能如期完工，居民咸感不便。立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工。

由於工程未能如期完成，基隆市碇內地區的市民、商家向立委蔡適應、市議員林旻勳反映，因碇內加油站關係到居民汽機車、營業用車輛加油的權益，中油公司、基隆市政府、暖暖區公所今天到暖暖向市民說明相關進度，並督促中油公司早日完成整修。

林旻勳表示，由於目前碇內地區民眾加油，都要移動到較遠的八堵加油站或是瑞芳加油站，對於家庭主婦、年長者來說十分不便！雖然也感謝中油公司願意派油罐車來碇內辦理臨時加油業務，但是居民還是期盼碇內加油站可以盡速完工。

蔡適應說，中油公司說明因為挖掘到岩盤，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工，還有站體周遭環境的整修，包含號誌、交通動線安全等，他會協助中油和市府有關部門，同步進行協商，希望在9月底完工時，碇內加油站可以一步到位，再繼續服務處基隆市民。

立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工...
立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工。圖／蔡適應辦公室提供
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立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工...
立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工。圖／蔡適應辦公室提供
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立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工。圖／蔡適應辦公室提供
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立委蔡適應表示，考量安全的問題、重新變更設計，目前中油公司也承諾會在9月底前完工。圖／蔡適應辦公室提供
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中油加油站基隆
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