宜蘭中小學校長布達 林姿妙：耐心與謹慎治校

2019-07-31 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣108學年中小學校長今天在縣民大廳布達暨交接。

縣長林姿妙主持典禮並勉勵，校長們未來都要用「耐心」與「謹慎」治理學校，教育是百年大業，希望校長都能在教育領域全心投入，把教育工作作得更好，也要時刻提醒自己保有自覺，積極與師生溝通和對話、充實自我專業，發揮校長應有的角色。

宜蘭縣政府指出，宜蘭縣今年共計有1名校長退休，即復興國中校長游淑珣，16位校長異動，其中，7名校長原校連任，包括國中1名，國小6名，6名現職校長調校服務，包括國中3名，國小3名，3名新任校長接任，包括國中1名，國小2名。

今天布達暨交接典禮以「蛻變．共好」為主題，林姿妙期許新任校長能為宜蘭教育打造不同面貌與可能性，為宜蘭教育現場增添丰采，開創教育新局，歷年校長交接是薪火相傳的重要時刻，除了感謝退休校長游淑珣對宜蘭縣教育的貢獻與付出，同時也期許校長們在傳承既有典範之下，積極經營校務並開創學校獨有特色，為蘭陽子弟營造更優質、友善及永續的教育環境。

典禮上，接受宜春企業股份有限公司捐贈各國中小學電腦螢幕共1220台，由宜春企業總經理吳廷科代表捐贈，林姿妙回贈感謝狀，感謝宜春企業對宜蘭縣學童的關愛，協助學校汰換更新資訊設備，滿足教學及行政急迫的需求。

她說，孩子是我們的未來，投資孩子就是投資我們的未來，投資孩子將在未來有加倍的收益，共同為宜蘭拚出好生活、好教育。

聯發科技教育基金會贈送物聯網學習套件，嘉惠蘭陽地區學子，由宜蘭縣政府與聯發科技教育基金會簽署合作意向書。

宜蘭縣政府也宣布允諾，將會善用捐贈物聯網學習板，免費提供給宜蘭縣預定發展物聯網的國民中小學社團學生使用，並會結合宜蘭縣大型資訊學習活動「瘋學習」進行推廣，整合宜蘭縣內學有專長的科技教師群，辦理深化的社群工作坊。