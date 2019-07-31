宜蘭焚化爐變金庫 13萬公斤紙錢集中火化

2019-07-31 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



農曆7月，一般家戶或機關團體普渡祭拜後，焚燒紙錢，宜蘭縣政府推動紙錢集中燒，響應者年年增加，既可減少人間的空氣汙染，要送給祖先或冥界的紙錢也不會少。

宜蘭縣政府環保局今天指出，宜蘭縣自102年起開始推動中元節紙錢集中焚燒服務，紙錢集中量逐年增加，參與配合紙錢集中燒的單位，包括廟宇、社區、市場、機關等)，從去年（107年）141家，增加至161家。

環僺局統計，去(107)年中元期間集中收運紙錢量為124.4公噸，今年可望突破130公噸，顯示民眾、廟宇對於環保祭祀及紙錢集中焚化觀念已逐漸了解接受。

除紙錢集中燒，縣政府所屬機關的普渡活動改以結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」做為祭祀使用，響應低碳祭祀的理念，一大疊的紙錢，改為一張，有如大疊現金變一張支票，此外，縣府持續推廣各項低碳祭祀作為，如香枝由3柱減為1柱、以米代金。

環保局今天宣布，今(108)年度農曆7月期間、即從明天（8月1日）至8月29日，除了各鄉鎮市資源回收車提供紙錢收運服務，更設有161處紙錢集中代收點，縣長林姿妙今天一一感謝配合單位。

這些據點結合頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮等6個鄉鎮市境內的4大超商，包括全家、7-11、萊爾富、OK超商與全聯福利中心、喜互惠超市。

另外還有18處寺廟，有頭城慶元宮、宜蘭市五穀廟、三清宮、東嶽廟、鎮興廟、金七結福德廟、慈安寺、碧霞宮；羅東鎮慶安宮、羅莊慈安寺、永和寺、勸世堂；蘇澳鎮永安宮、進安宮、龍德城隍爺廟、妙光寺；礁溪鄉黃龍山黃帝神宮、國聖廟等。

161處紙錢集中代收點提供縣民朋友就近免費代收服務，並集中送往宜蘭縣利澤焚化廠，以專用爐口投入並於有良好的防制設備下焚燒，可有效減少空汙與碳排放，為尊重民俗，焚化爐集中燒前，還會先以儀式辦理淨爐，讓紙錢以乾淨的方式送出巷。