全國推動30個歷史場景計畫 鄭麗君：大基隆是旗艦示範

2019-07-31 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長鄭麗君、立委蔡適應及海軍副司令梅家樹中將共同參與，完成後將讓原中濱營區部隊進駐，讓沙灣地區文化資產園區核心更加完整。鄭麗君說，現在全國已有30個計畫在推動中，大基隆歷史場景則是其中的旗艦示範計畫。

林右昌說，和平營區二營舍新建工程關乎法國公墓周邊基隆文化歷史園區廊帶整建，因此他特別要感謝文化部鄭部長的大力支持，讓市府能夠朝目標逐步邁進。「大基隆歷史場景再現」不只是單點的古蹟修復或是傳統的歷史園區再現，更是台灣史上第一個以文化歷史為主軸的都市再生計畫，重新架構基隆市都市脈絡，也是第一次由文化部門主導的都市再造工作。

林右昌說，除感謝鄭部長的大力支持，也特別感謝海軍司令黃曙光的協助，海軍跟基隆市港密不可分，包括進行中的軍港遷移，以及和平營區新建工程，都在海軍大力支持地方建設發展之下得以推動，這是過去20、30年來基隆市民的殷切盼望。

林右昌指出，和平營區新建工程預計在109年5月份完工，市府會協調工務單位及承辦廠商盡快縮短期程，希望能夠創造「市政得以發展、文化部推動大基隆歷史場景、海軍弟兄有新穎營舍」的三贏局面。

鄭麗君表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是文化部「再造歷史現場」中最重要的旗艦計畫，再造歷史現場是她與林市長針對如何恢復基隆古蹟歷史群討論出的政策構想，現在全國已有30個計畫在推動中，大基隆歷史場景則是其中的旗艦示範計畫。

鄭部長還指出，林市長從文化視野出發，整合各單位及國防部等，進行都市結構再造，還連結考古工作，讓我們從土地的記憶出發，從原住民、大航海、清治到戰後的基隆發展，完整的歷史敘事，讓我們跟世界史重新連結，也是非常重大的意義象徵。

鄭部長說，林市長有文化視野及城市願景，更有強大的溝通整合領導力，文化部一定全力支持林市長在基隆進行的示範計畫，這也是台灣史上第一個由文化歷史出發的城市再造計畫，希望全台灣都有這樣的思維，城市發展是可以帶著記憶靈魂往前走的。

立委蔡適應表示，大基隆歷史場景計畫很多地方牽涉軍方營區，但就連同軍港遷移案一樣，過去很多人爭取，但多半無疾而終，在林右昌上任及他當立委後，把目標化為行動力，軍方被他說服了，就像這次透過代拆代建，讓未來國軍弟兄有更好的房舍，也讓計畫得以執行。

文化局表示，和平營區二營舍新建工程，是配合文化部「再造歷史現場計畫」核定「大基隆歷史場景再現整合計畫」範圍裡之中濱營區拆遷而進行，當年由政務委員張景森先生、文化部、國防部多方促成，文化部補助經費，最後選定海軍和平營區二之空地作為遷址地點，由基隆市政府代拆代建，預計明年興建完成後，讓原中濱營區部隊進駐。