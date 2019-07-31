親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

私菸案第三波大約談 目標華航

全國推動30個歷史場景計畫 鄭麗君：大基隆是旗艦示範

2019-07-31 13:55聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長鄭麗君、立委蔡適應及海軍副司令梅家樹中將共同參與，完成後將讓原中濱營區部隊進駐，讓沙灣地區文化資產園區核心更加完整。鄭麗君說，現在全國已有30個計畫在推動中，大基隆歷史場景則是其中的旗艦示範計畫。

林右昌說，和平營區二營舍新建工程關乎法國公墓周邊基隆文化歷史園區廊帶整建，因此他特別要感謝文化部鄭部長的大力支持，讓市府能夠朝目標逐步邁進。「大基隆歷史場景再現」不只是單點的古蹟修復或是傳統的歷史園區再現，更是台灣史上第一個以文化歷史為主軸的都市再生計畫，重新架構基隆市都市脈絡，也是第一次由文化部門主導的都市再造工作。

林右昌說，除感謝鄭部長的大力支持，也特別感謝海軍司令黃曙光的協助，海軍跟基隆市港密不可分，包括進行中的軍港遷移，以及和平營區新建工程，都在海軍大力支持地方建設發展之下得以推動，這是過去20、30年來基隆市民的殷切盼望。

林右昌指出，和平營區新建工程預計在109年5月份完工，市府會協調工務單位及承辦廠商盡快縮短期程，希望能夠創造「市政得以發展、文化部推動大基隆歷史場景、海軍弟兄有新穎營舍」的三贏局面。

鄭麗君表示，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是文化部「再造歷史現場」中最重要的旗艦計畫，再造歷史現場是她與林市長針對如何恢復基隆古蹟歷史群討論出的政策構想，現在全國已有30個計畫在推動中，大基隆歷史場景則是其中的旗艦示範計畫。

鄭部長還指出，林市長從文化視野出發，整合各單位及國防部等，進行都市結構再造，還連結考古工作，讓我們從土地的記憶出發，從原住民、大航海、清治到戰後的基隆發展，完整的歷史敘事，讓我們跟世界史重新連結，也是非常重大的意義象徵。

鄭部長說，林市長有文化視野及城市願景，更有強大的溝通整合領導力，文化部一定全力支持林市長在基隆進行的示範計畫，這也是台灣史上第一個由文化歷史出發的城市再造計畫，希望全台灣都有這樣的思維，城市發展是可以帶著記憶靈魂往前走的。

立委蔡適應表示，大基隆歷史場景計畫很多地方牽涉軍方營區，但就連同軍港遷移案一樣，過去很多人爭取，但多半無疾而終，在林右昌上任及他當立委後，把目標化為行動力，軍方被他說服了，就像這次透過代拆代建，讓未來國軍弟兄有更好的房舍，也讓計畫得以執行。

文化局表示，和平營區二營舍新建工程，是配合文化部「再造歷史現場計畫」核定「大基隆歷史場景再現整合計畫」範圍裡之中濱營區拆遷而進行，當年由政務委員張景森先生、文化部、國防部多方促成，文化部補助經費，最後選定海軍和平營區二之空地作為遷址地點，由基隆市政府代拆代建，預計明年興建完成後，讓原中濱營區部隊進駐。

文化局指出，「大基隆歷史場景再現整合計畫，透過文化治理帶動基隆市港都城市力，考量東岸沙灣地區被道路、建物及軍港所切割而斷裂的歷史斷代，除透過軍港外海線重現沙灣風貌，串連公車處周邊歷史景點(如大沙灣石圍遺構、法國公墓、校官眷舍、要塞司令官邸等重要文化資產)形塑以教育及休憩為主體的場域，利用文化路徑、數位互動打造消逝的歷史地景及人文資產，將場域作為載體，除文化旅遊服務，提供基隆市民空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。原本位在核心場域的中濱營區拆遷後，將完整沙灣地區串連與文化資產園區的核心。

基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長...
基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長鄭麗君、立委蔡適應及海軍副司令梅家樹中將共同參與。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長...
基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長鄭麗君、立委蔡適應及海軍副司令梅家樹中將共同參與。記者游明煌／攝影
分享
基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長...
基隆市政府今天舉行「和平營區二營舍新建工程開工動土典禮」，由市長林右昌、文化部長鄭麗君、立委蔡適應及海軍副司令梅家樹中將共同參與。記者游明煌／攝影
分享

基隆文化部海軍
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

宜蘭焚化爐變金庫 13萬公斤紙錢集中火化

2019-07-31 14:24

孩子說出我愛你 爸爸可用孩童票價進宜蘭童玩節

2019-07-31 13:25

被期待回宜蘭選立委 吳澤成：兩難！

2019-07-31 12:38

旅宿搶客 特色取勝 也要懂行銷

2019-07-31 00:03

基隆中元祭8月1日登場 上演「潮海渡」好戲

2019-07-31 00:02

宜蘭童玩節延長到晚上9點 周邊旅宿住客增2成

2019-07-30 23:57

太麻里金針花季 8月中全開

2019-07-30 23:51

花蓮追加預算 籌闢3處共融公園

2019-07-30 23:47

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

為女兒戒毒10年 大哥助更生人勵志故事改編電影

2019-07-30 17:21

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

3C手機隨手拍家人愛參賽 林姿妙：這種正向的事多做

2019-07-30 15:35

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

影／宜蘭七夕情人節有看頭 首度以空中特技開幕呈現

2019-07-30 12:43

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

羅東就服中心多元就業開發 社區度假從部落玩到農村

2019-07-30 11:49

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09

駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工

2019-07-30 14:51

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

民進黨台中北區北屯區下屆立委誰戰？ 謝明源宣布退出

2019-07-30 18:13

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

已故嘉市議員廖天隆職缺遞補與否 中選會：不可遞補

2019-07-30 18:00

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

埔里斥資500萬打造自造中心 從小培育科技自造者

2019-07-30 18:01

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

嘉義布袋過溝火燈夜巡 驅野鬼、祈平安

2019-07-30 19:54

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

影／汐止清幽秘境 大埤荷花池盛開中

2019-07-30 18:06

逛夜市喜歡吃鮮切水果？衛生單位驗到添加了這項違規物

2019-07-30 17:32

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

育兒津貼2至4歲也受惠 林右昌：花在孩子身上是對的

2019-07-30 22:21

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35

西濱快白沙屯南下入口匝道 31日上午8點施工封閉12小時

2019-07-30 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top