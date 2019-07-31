孩子說出我愛你 爸爸可用孩童票價進宜蘭童玩節

2019-07-31 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



爸爸是孩子的大玩偶，宜蘭童玩節推出專屬八八節，8月8日當天，爸爸帶著孩子同遊童玩節，在購票口，只要同行的孩子對爸爸說出「爸爸我愛你」，同行爸爸就可以「兒童券」的票價，即100元購票入園。

宜蘭縣政府文化局指出，宜蘭童玩節平日個人券250元、0至6歲兒童免門票、6到12歲兒童券100元，為感謝爸爸為家庭辛苦的付出，所以今年在8月8日父親節當天，推出這項優惠。

跟爸爸玩什麼？文化局表示，今年童玩節的親子同樂設施，包括專為幼童設計的「鱷魚滑梯」泳池區，「蝶蛹噴泉」設置爬網、兒童滑梯及噴泉，親子可共享戲水樂趣，「繪動海洋館」親子一同彩繪海底生物，經掃描處理後傳送到海底世界悠游。

另外，「風童玩館」風力跳棋、射紙飛機、空氣槍打靶、飛行傘體驗、天燈施放等充滿新奇趣味的風系童玩，還有專為0到6歲幼兒設計的「BABY親子館」，以「生日派對」為主題，介紹世界各國生日吃什麼？唱什麼？

同時，還有投籃、積木、球池、蛋糕扮家家酒、生日繪本故事屋等，讓親子在遊戲中同樂，「霹靂仙境館」展現兼具科技和童趣的戲偶異想世界，還有透過遠端掌舵，親子體驗駕船樂趣的「無敵戰艦區」。

文化局指出， 親子到童玩節不能錯過「歡樂遊藝踩街」，森巴舞、森巴鼓隊伍、遊園花車、蝴蝶仙子，以及童玩節代言玩偶小雨、花露露、小蜜蜂，加上各式裝扮人偶熱鬧互動，同時，「世界最大木偶馬戲團」之稱的「波蘭木偶診所劇院」，定點踩街帶來「沒有暴力的馬戲團」演出，和實際動物相同大小的長頸鹿、大象和獅子等栩栩如生的巨偶，生動活潑的表演適合親子共賞。