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和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘，繼3年前挖出3具歐洲人遺骸，1具原住民小孩甕棺，今年再發掘出6個墓葬，已確認就是教堂遺址，且有助進一步推論聖薩爾瓦多城的存在和方位。今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在遺骸挖出17世紀西班牙人使用的十字架，十分難得。

臧振華說，西班牙人來住了16年，但除了遺跡之外，西班牙留下的東西其實不多，走的時候帶走很多東西。前2周在遺骸中挖出十字架，這是17世紀西班牙人所使用，意義重大。

鄭麗君表示，林右昌市長真的是模範生，在執行大陸隆歷史場景整合計畫時，現在又連結考古，相當難得，後續如何進行，文化部一定全力支持。

基隆市政府正在做大基隆歷史場景再現計畫，發現和平島的歷史及地理位置，不亞於台南安平；1626年西班牙占領和平島，在島上建了聖薩爾瓦多城，是當時東南亞最大的歐洲城堡，也是西班牙帝國最遠的殖民地，1642年荷蘭驅逐西班牙之役，可說是台灣第一場國際戰爭，和平島也是天主教最早在台灣傳教的地方。

為證實這些文獻資料，文化局邀請清華大學人類學研究所長臧振華、西班牙考古學者Maria Cruz Berrocal博士合作的考古團隊，今年5月再次啟動聖薩爾瓦多城暨修道院考古挖掘。

市府表示，今年考古發掘成果非常豐碩，繼3年前發掘出3具歐洲人遺骸，1具原住民小孩甕棺，今年發掘6個墓葬，其中有3具人骨遺骸，基本上完全確認是聖諸教堂遺址。市長林右昌表示，這證明和平島在大航海時代是非常重要的據點，且3000多年前就有人居住。

比對身型確認3具骨骸是2、30歲健壯男子，骨骸完整，清大團隊推斷不是戰死，而是水土不服或虐疾死亡，多數兩手交叉在胸前，其中1具身上有十字架，是天主教徒。

今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在...
今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在遺骸挖出17世紀西班牙人使用的十字架，十分難得。記者游明煌／攝影
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今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在...
今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在遺骸挖出17世紀西班牙人使用的十字架，十分難得。記者游明煌／攝影
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今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在...
今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在遺骸挖出17世紀西班牙人使用的十字架，十分難得。記者游明煌／攝影
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今天文化部長鄭麗君到考古現場了解挖掘進度，清華大學人類學研究所長臧振華說，最近在遺骸挖出17世紀西班牙人使用的十字架，十分難得。記者游明煌／攝影
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西班牙考古薩爾瓦多
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