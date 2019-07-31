台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣太麻里鄉金針花季啟動了，即日起至9月15日止是花季，估計8月中旬金針花會全開，8月中旬至9月中旬是最佳賞花期，因正值暑假，連日來已有不少遊客搶先上山賞花。

太麻里地區的飯店、旅館、民宿已明顯感受到遊客成長，金針山上的青山農場表示，最近幾天上山賞花遊客明顯增加約一、兩成，周末假日更多，且已有遊客預訂8月中至9月間的農場民宿房間。

太麻里鄉公所農業及觀光課長利思賢表示，目前海拔約1200至1300公尺山區，包括忘憂谷、雙乳峰、天鶴亭一帶的金針花已開4成至5成，約在8月中旬會全開，9月底花謝，因此8月中旬到9月15日是最佳賞花期。

利思賢指出，今年金針山區金針花的種植面積約40公頃，其中鄉公所委託農友保留開放遊客參觀的面積約5公頃，沿著山區產業道路，集中分布在忘憂谷、雙乳峰、天鶴亭一帶，花海格外壯觀。

金針山區道路已維修通暢，民眾請依指示方向自行開車上山賞花，搭火車、飛機來到台東遊客，鄉公所有規畫接駁車載遊客上山賞花，可至太麻里鄉公所前搭車（每人350元），或在台東市區公車轉運站旁的台東縣遊客旅服中心搭車（每人450元）前往。