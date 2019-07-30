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影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43聯合報 記者戴永華╱即時報導

來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，唐鏡川校長示範如何DIY製作獨一無二的個人化...
來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，唐鏡川校長示範如何DIY製作獨一無二的個人化鉛筆。圖／玉兔提供
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玉兔鉛筆學校是宜蘭縣老字號的觀光工廠，遊客來到這裡不是上課，而是從各種動手做的遊戲中了解鉛筆。「學校」最近研發新款DIY鉛筆，讓遊客從貼黏木片、彩繪寫上名字及日期，最後經過烘烤，製作獨一無二的個人化鉛筆，送人也很有溫度。

很多四、五年級生對於「玉兔牌」鉛筆都不陌生，一隻飛躍的玉兔圖騰常出現在各式文具中，至今仍是甜美回憶。玉兔鉛筆從1947年設立至今，歷經超過一甲子，十幾年前遷到宜蘭，以傳統產業之姿翻身成為觀光工廠，開放廠區各製筆流程給遊客參觀，同時也設計各種有趣的DIY，從中了解鉛筆的各種常識，寓教於樂。

玉兔的員工以「校長」、「主任」等稱之，觀光工廠創辦人唐鏡川「校長」今天示範新款的鉛筆DIY，遊客拿到材料包，以白膠貼黏兩片有挖槽的木板後，在鉛筆的一端套上銅箍。由於鉛筆中空，再把鉛芯小心鑽進中空的洞裡，大致完成鉛筆的外觀後，再進行彩繪或寫字，如果不彩繪，也有現成圖案的收縮膜，套上膜再拿去熱縮機烘烤幾分鐘，就能夠完成一支個人化鉛筆。

唐校長強調，來到玉兔鉛筆學校「不是上課、就是要玩」，DIY製作一支有溫度的鉛筆，從中可以有五感的體會。遊客預約到玉兔鉛筆學校，會有專人導覽解說、參觀鉛筆製作流程後，並且動手為自己或親友製作鉛筆，全程2個小時，每人收費150元到200元不等。

來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有...
來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有溫度。圖／玉兔提供
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來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有...
來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有溫度。圖／玉兔提供
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來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有...
來到玉兔鉛筆學校不是上課、就是要玩，動手DIY製作獨一無二的個人化鉛筆，感覺很有溫度。圖／玉兔提供
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玉兔DIY觀光工廠
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