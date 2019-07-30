親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

重視五眼聯盟情報交換 英新任首相將禁華為？

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府近日提出1350萬元追加預算，要在縣內北、中、南3區，各打造一處共融式公園。建設處長鄧子榆說，目前已鎖定幾個地點，規畫設計階段一定會納入地方意見，最快今年底或是明年初完成，要打造具地方特色、適合各年齡層使用的友善公園。

花蓮縣長徐榛蔚對在地共融遊具公園非常重視，指示建設處追加預算建置。鄧子榆說，花蓮地形狹長，縣長希望北、中、南3區都有共融式公園，目前擇定北區花蓮市、中區鳳林鎮、南區玉里鎮3市鎮各一處據點，正和當地公所討論，規畫時一定會納入居民、地方團體意見，公園內除了共融式遊具，也會設施無障礙設施、美化景觀，讓共融公園具有地方特色，適合在地民眾使用。

縣長徐榛蔚昨與還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、縣議員魏嘉彥、吳東昇、市民代表會副主席李振瑋、代表楊哲灃，以及花蓮市國裕里長杜曉炬、國防里長黃強等人，一同關心共融式公園的建置。

張雅琳認為，一個好的共融式遊戲場，應該「分齡適能」，同時滿足老人家、家長和孩子的需求。她建議選擇大型共地作為分齡適能政策示範點、邀請兒童遊戲專家擔任評選委員、舉辦公園改建說明會，邀請在地親子參與，也提醒設計時儘量採用自然素材，增加遮蔭。

徐榛蔚說，北中南3處共融公園已有據點，將同時規畫執行，並會串聯綠色廊道、黃金東海岸、城市花園及親山親水步道等。她強調，共融式公園會朝向滿足各年齡層、特殊需求孩子的身心發展作設計，也會將親子共遊、老幼同樂的可行性納入考量。

特公盟理事長張雅琳建議花蓮縣府，在打造共融公園時，應分齡適能。圖／花蓮縣府提供
特公盟理事長張雅琳建議花蓮縣府，在打造共融公園時，應分齡適能。圖／花蓮縣府提供
分享
花蓮縣長徐榛蔚說，縣府預計打造3處共融式公園，設計會朝向滿足各年齡層和特殊需求孩...
花蓮縣長徐榛蔚說，縣府預計打造3處共融式公園，設計會朝向滿足各年齡層和特殊需求孩子的身心發展，也會將親子、老幼共遊納入考量。圖／花蓮縣府提供
分享
花蓮縣府追加1350萬元預算，將在全縣分區打造3處共融式公園，昨邀專家、地方人士...
花蓮縣府追加1350萬元預算，將在全縣分區打造3處共融式公園，昨邀專家、地方人士聽取意見。圖／花蓮縣府提供
分享

徐榛蔚親子
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

3C手機隨手拍家人愛參賽 林姿妙：這種正向的事多做

2019-07-30 15:35

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

影／宜蘭七夕情人節有看頭 首度以空中特技開幕呈現

2019-07-30 12:43

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

羅東就服中心多元就業開發 社區度假從部落玩到農村

2019-07-30 11:49

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

礦業權遭撤 員工憂生計／7成族人挺亞泥 工會批環團汙名化

2019-07-29 23:53

拜好兄弟 「以善代金」更有意義

2019-07-29 23:49

羅東七夕闖關 優勝可獲日本來回機票

2019-07-29 23:49

宜蘭明晚放水燈 鄂王金龍12米長

2019-07-29 23:43

台東幸福住宅交屋 將延至10月

2019-07-29 23:26

影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27

亞泥工會提七成居民支持 反亞泥自救會批未收連署書

2019-07-29 18:25

苦瓜花蓮7號栽培容易 花蓮農改場推廣種植

2019-07-29 16:09

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

影╱林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了

2019-07-30 12:30

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58

鬼月廟方嘸祭改 民眾到東隆宮排隊「討打」

2019-07-30 08:12

台東幸福住宅交屋 將延至10月

2019-07-29 23:26

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

影／捐錢響應「珍珠計畫」 港澳台商代表：何必為善事抹紅我們

2019-07-29 19:41

洪慈庸、楊瓊瓔再度對決 龍燕延長賽

2019-07-29 23:36

驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續

2019-07-29 23:05

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍

2019-07-29 19:57

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽

2019-07-30 09:23

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

交通部出錢 舊山線112年復駛

2019-07-29 23:09

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決

2019-07-29 21:03

民雄航太基地 中科院談願景

2019-07-29 23:15

影／有錢難買「早知稻」 大林鎮推伴手禮

2019-07-30 08:13

好時尚！ 客家人相揪穿藍衫

2019-07-29 23:28

大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35

洪慈庸、楊瓊瓔 立委之爭升溫

2019-07-29 23:26

舊山線復駛分兩段 學者：影響觀光效益

2019-07-29 23:28

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

台中足球園區胎死腹中 體育署7月23日決議退件

2019-07-30 14:30

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

改良客家藍衫250元 常賣到缺貨

2019-07-29 23:27

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞

2019-07-29 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top