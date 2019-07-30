花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣府近日提出1350萬元追加預算，要在縣內北、中、南3區，各打造一處共融式公園。建設處長鄧子榆說，目前已鎖定幾個地點，規畫設計階段一定會納入地方意見，最快今年底或是明年初完成，要打造具地方特色、適合各年齡層使用的友善公園。

花蓮縣長徐榛蔚對在地共融遊具公園非常重視，指示建設處追加預算建置。鄧子榆說，花蓮地形狹長，縣長希望北、中、南3區都有共融式公園，目前擇定北區花蓮市、中區鳳林鎮、南區玉里鎮3市鎮各一處據點，正和當地公所討論，規畫時一定會納入居民、地方團體意見，公園內除了共融式遊具，也會設施無障礙設施、美化景觀，讓共融公園具有地方特色，適合在地民眾使用。

縣長徐榛蔚昨與還我特色公園行動聯盟理事長張雅琳、縣議員魏嘉彥、吳東昇、市民代表會副主席李振瑋、代表楊哲灃，以及花蓮市國裕里長杜曉炬、國防里長黃強等人，一同關心共融式公園的建置。

張雅琳認為，一個好的共融式遊戲場，應該「分齡適能」，同時滿足老人家、家長和孩子的需求。她建議選擇大型共地作為分齡適能政策示範點、邀請兒童遊戲專家擔任評選委員、舉辦公園改建說明會，邀請在地親子參與，也提醒設計時儘量採用自然素材，增加遮蔭。