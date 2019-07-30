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為女兒戒毒10年 大哥助更生人勵志故事改編電影

2019-07-30 17:21聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

一名農場場主、自主戒毒10年的許有勝設立向日有機農場，帶著一群戒毒的更生人，長期從事有機農耕。曾是黑道大哥許有勝表示，為了女兒著想，自己戒毒10年，決定幫助誤入歧途的吸毒者，以近似於「園藝療法」的方式，讓毒癮者重新開始。而這段歷程也被改編為電影，希望大家更關懷戒毒者。

許有勝表示，年輕時曾經受到毒品誘惑，原以為是條不歸路，但發現女兒竟有樣學樣吸毒，為了做好榜樣，讓女兒有健康的未來，勇敢戒掉30年毒癮。由於戒毒機構需要繳費，已窮途末路的許有勝只好自我要求戒毒，最痛苦的時候只能吃安眠藥或用頭撞牆才能戒掉吸毒的想法，他說，這是錯誤示範，還是要依循正當管道戒毒。

許有勝成功戒毒後，成立向陽有機農場幫助接觸毒癮誤入歧途的人，他表示，自己的貴人就是吳曜宗，因為租來的農地要被賣掉，吳為了幫忙更賣掉田產保住將被轉售的農場，才能讓戒毒者繼續耕農。山上比較與世隔絕，斷絕毒品環境，較容易戒毒成功，目前已幫助60多名戒毒，正向的經歷，被寫成小說，更改編成電影《樂園》。

未來電影《樂園》將在花蓮公益播出，邀請戒毒者觀賞，鼓勵同樣情況的人別輕易放棄自己，也喚起民眾關注青少年吸毒議題。

戒毒者在向陽有機農場辛勞工作。圖／出版社提供
戒毒者在向陽有機農場辛勞工作。圖／出版社提供
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向陽有機農場場主許有勝（右）感謝企業家吳曜宗（左）幫忙買下農地。圖／出版社提供
向陽有機農場場主許有勝（右）感謝企業家吳曜宗（左）幫忙買下農地。圖／出版社提供
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向陽有機農場場主許有勝（左二）、企業家吳曜宗（左一）將戒毒故事改編搬上大銀幕。記...
向陽有機農場場主許有勝（左二）、企業家吳曜宗（左一）將戒毒故事改編搬上大銀幕。記者王思慧／攝影
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戒毒者在向陽有機農場工作，遠離毒品。圖／出版社提供
戒毒者在向陽有機農場工作，遠離毒品。圖／出版社提供
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戒毒吸毒電影
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