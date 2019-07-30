親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26聯合報 記者羅紹平╱即時報導

日前蘭嶼島上出現女遊客穿著比基尼環島，還走入靠泊達悟族拼板舟的海灘，有鄉民在臉書社群抱怨「你們當蘭嶼是墾丁嗎？褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場」，引起網友討論有人呼籲遊客尊重當地風俗民情，但也有人認為「沒那麼嚴重」。

事實上， 在蘭嶼紅頭、東清、椰油、野銀、朗島及漁人6個部落前擺放拼板舟的海灘港灣，是島上達悟（雅美）族人舉辦招飛魚祭、大船下水等祭典的場域，在蘭嶼人心中是視為神聖的公共空間，女遊客穿著比基尼走進擺放拼板舟的海灘，加上蘭嶼民風保守，因此會有族人認為風俗民情不受遊客尊重。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，島上老人家還是很保守，難以接受女孩子穿比基尼趴趴走，若在海邊、浮潛區就無所謂，但街上、早餐店、港區、停泊拼板舟的灘頭就不適合，會請島上的民宿業者多宣導。

網友Na Wood在臉書「台東大小事」PO照文：「你們當蘭嶼是墾丁嗎？這樣隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭，穿著曝露泳裝恣意妄為，簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭」。

Na Wood表示「蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受你們穿著曝露的趴趴走，你們穿的比基尼在蘭嶼人的視覺角度，就是個三角內褲！懂嗎？請你們尊重蘭嶼當地的風俗民情，做個能入境隨俗的好遊客不行嗎？」。

對於Na Wood的貼文，多數網友回應「遊客真的要尊敬島上的風俗文化」， 也有人建議「在機場、部落及港灣立個告示牌！有了告示牌若還有人穿著比基四處趴趴走，那就是白目」；但也有網友回應「沒那麼嚴重」、「自由的島嶼要有自由風，你也太拘束了」。

日前蘭嶼島上出現女遊客穿著比基尼環島，還走入靠泊達悟族拼板舟的海灘，鄉民Na W...
日前蘭嶼島上出現女遊客穿著比基尼環島，還走入靠泊達悟族拼板舟的海灘，鄉民Na Wood在臉書社群抱怨「你們當蘭嶼是墾丁嗎？褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場」。圖／取自台東大小事
分享

蘭嶼比基尼
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

3C手機隨手拍家人愛參賽 林姿妙：這種正向的事多做

2019-07-30 15:35

影／宜蘭七夕情人節有看頭 首度以空中特技開幕呈現

2019-07-30 12:43

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

羅東就服中心多元就業開發 社區度假從部落玩到農村

2019-07-30 11:49

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

礦業權遭撤 員工憂生計／7成族人挺亞泥 工會批環團汙名化

2019-07-29 23:53

拜好兄弟 「以善代金」更有意義

2019-07-29 23:49

羅東七夕闖關 優勝可獲日本來回機票

2019-07-29 23:49

宜蘭明晚放水燈 鄂王金龍12米長

2019-07-29 23:43

台東幸福住宅交屋 將延至10月

2019-07-29 23:26

影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27

亞泥工會提七成居民支持 反亞泥自救會批未收連署書

2019-07-29 18:25

苦瓜花蓮7號栽培容易 花蓮農改場推廣種植

2019-07-29 16:09

宜蘭百年水燈節 12米巨大金龍亮相踩街

2019-07-29 14:23

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

消防猛男來了！新北、澳洲互尬身材合拍月曆

2019-07-30 11:10

影╱林隆璇之子奪雲林旅遊大使冠軍 被疑內定縣府澄清

2019-07-30 12:15

蟲蟲後新危機 彰化縣每天18噸死雞死豬何去處？

2019-07-29 19:20

22K徵臨時人員遭投訴違法 毒防中心表歉意決定不招了

2019-07-30 12:30

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

台北市「危老工作站」破百 預計8月核定危老案達60件

2019-07-29 19:58

鬼月廟方嘸祭改 民眾到東隆宮排隊「討打」

2019-07-30 08:12

台東幸福住宅交屋 將延至10月

2019-07-29 23:26

影／捐錢響應「珍珠計畫」 港澳台商代表：何必為善事抹紅我們

2019-07-29 19:41

侯友宜開車載人 局長笑「技術好 保險白保了」

2019-07-30 11:44

洪慈庸、楊瓊瓔再度對決 龍燕延長賽

2019-07-29 23:36

驟雨後員林山腳路變黃河 里長：下水道2期工程要繼續

2019-07-29 23:05

持續進行「獵龍行動」 新店林口清除逾百隻綠水龍

2019-07-29 19:57

被抗議就退讓？北社盟聲援社會局：一定依法進駐

2019-07-30 11:54

影／味全龍總教練葉君璋 為嘉義市推薦經典球賽

2019-07-30 09:23

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

影／相約七夕・情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27

交通部出錢 舊山線112年復駛

2019-07-29 23:09

【即時短評】斃死禽畜何處去 自家難題用魄力智慧解決

2019-07-29 21:03

新竹南寮漁港景觀再升級！「天梯之翼」水岸護堤完工

2019-07-30 13:50

平溪十分公廁完工 天燈外觀打造友善旅遊環境

2019-07-29 17:50

民雄航太基地 中科院談願景

2019-07-29 23:15

好時尚！ 客家人相揪穿藍衫

2019-07-29 23:28

影／有錢難買「早知稻」 大林鎮推伴手禮

2019-07-30 08:13

大學休學勇於追夢 她用甜點做出愛情的味道

2019-07-30 10:35

舊山線復駛分兩段 學者：影響觀光效益

2019-07-29 23:28

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

洪慈庸、楊瓊瓔 立委之爭升溫

2019-07-29 23:26

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33

改良客家藍衫250元 常賣到缺貨

2019-07-29 23:27

深24公尺汙水幹管貫通 三鶯家戶接管邁入新里程

2019-07-30 11:48

同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39

這個警分局常訓活動真歡樂 三太子暴龍都來跳舞

2019-07-29 22:02

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

北市衛局推廣急救技能 柯文哲：使用CPR是向上帝爭取時間

2019-07-29 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top