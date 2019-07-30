女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



日前蘭嶼島上出現女遊客穿著比基尼環島，還走入靠泊達悟族拼板舟的海灘，有鄉民在臉書社群抱怨「你們當蘭嶼是墾丁嗎？褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場」，引起網友討論有人呼籲遊客尊重當地風俗民情，但也有人認為「沒那麼嚴重」。

事實上， 在蘭嶼紅頭、東清、椰油、野銀、朗島及漁人6個部落前擺放拼板舟的海灘港灣，是島上達悟（雅美）族人舉辦招飛魚祭、大船下水等祭典的場域，在蘭嶼人心中是視為神聖的公共空間，女遊客穿著比基尼走進擺放拼板舟的海灘，加上蘭嶼民風保守，因此會有族人認為風俗民情不受遊客尊重。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，島上老人家還是很保守，難以接受女孩子穿比基尼趴趴走，若在海邊、浮潛區就無所謂，但街上、早餐店、港區、停泊拼板舟的灘頭就不適合，會請島上的民宿業者多宣導。

網友Na Wood在臉書「台東大小事」PO照文：「你們當蘭嶼是墾丁嗎？這樣隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭，穿著曝露泳裝恣意妄為，簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭」。

Na Wood表示「蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受你們穿著曝露的趴趴走，你們穿的比基尼在蘭嶼人的視覺角度，就是個三角內褲！懂嗎？請你們尊重蘭嶼當地的風俗民情，做個能入境隨俗的好遊客不行嗎？」。