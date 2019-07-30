影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆的路為什麼不平？也是機車族的市議員張之豪，最近拍了一支影片貼在臉書，向市民朋友報告，也談談要如何面對，如何解決基隆路不平這個陳年老問題，許多人看完影片，瞬間懂了，但也有人趁機抱怨，義一路也非常嚴重，騎到都快翻車了，期望這條也能改善。

張之豪說，他自己也是機車族，對路不平非常有感，為什麼基隆的路這麼不平，而且為什麼有些路明明鋪不久又坑坑洞洞？其實這有個特殊的原因，地底下埋了很多管線。

他說，根據台灣政府施工標準，第一層柏油要鋪20公分，下面才可以放各種的管線，如果是薄薄的柏油，沒多久，幾百輛車過去，路又凹凸不平，或是底下的管線又露出，管線壞掉又要封路修管線。

基隆最淺的路埋到多淺？張之豪說，目前只有4公分，基隆4到7公分厚的柏油道路有多少？其實大部分都是。

政府過去處理方式就是那裡有瓦斯漏氣，漏水，就去挖挖看，修一修，且多數管理單位不知管線埋在那裡，挖三到四個位子才知壞的地方在那裡，才有辦法修，所以大家才會看到基隆的路常常在修，常常在補。這樣子的路會好嗎？永遠都很難好。

張之豪說，現在基隆市府的做法是，每一年選一到兩個行政區主要幹道，所有管線單位協調全部重新整理，再上面再鋪上20公分的柏油，這樣叫示範道路計畫。

大家會想，為什麼不所有的道路都這樣鋪就好了，問題是這樣做，很貴，一平方公尺要1000元起跳，基隆市政府一年的道路養護預算是1.8億元，20公尺寬的道路一年只夠做9公里，但全市道路有好幾百公里長，所以市府示範道路計畫申請中央前瞻計畫補助。