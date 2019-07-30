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中央挹注3千萬元 台東心臟和整型外科全天服務

2019-07-30 15:42中央社 台東縣30日電

國發會花東建設基金挹注新台幣3000萬元提升台東醫療水準，台東心臟外科和整型外科可提供24小時服務，以及增加腎臟及感染科醫師

台東縣幅員遼闊，卻只有一家區域醫院、6家地區醫院，急重症專科缺乏醫師人力，民眾至外縣市就醫除舟車勞頓，照顧者也非常不便。

中央政府為了提升地方醫療品質，祭出獎勵措施，台東縣政府爭取到新台幣3000萬元經費，除了用在提升醫療設備外，也鼓勵醫院招募需要的專科醫師。

台東縣衛生局表示，從7月1日起，台東馬偕醫院已經招募到2名心臟外科醫生，可提供24小時的心臟外科手術。台東馬偕醫院醫務部主任、心臟內科主任王光德表示，過去馬偕醫院只有1名心臟外科醫師，僅能預約開刀，沒有人輪值。

同時，台東馬偕醫院也補助整型外科經費，讓整型外科可以24小時服務。

另外，補助台東榮民醫院1名腎臟及感染專科醫師，除提供洗腎醫療也為台東愛滋個案提供每個月2次夜間門整服務。

不僅如此，等待台東基督教醫院建置腫瘤相關設備後，將補助醫師駐診，癌症病友在台東即可接受治療，免去舟車勞頓之苦。

台東縣長饒慶鈴表示，縣政府克服困難，爭取到花東基金3000萬元，委託東馬、東榮執行偏鄉醫療品質提升計畫，目的就是要提升台東的醫療品質，讓地方民眾能在地享受高水準的醫療服務，不必再舟車勞頓到外縣市就醫。

台東醫師馬偕醫院
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