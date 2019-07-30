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遊客穿比基尼趴趴走惹議 蘭嶼人：請尊重風俗民情

2019-07-30 14:36中央社 台東縣30日電

蘭嶼島上出現遊客穿比基尼環島，還靠近停有拼板舟的灘頭，有民眾呼籲遊客，尊重當地風...
蘭嶼島上出現遊客穿比基尼環島，還靠近停有拼板舟的灘頭，有民眾呼籲遊客，尊重當地風俗民情。 圖／蘭嶼大曉事
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旅遊旺季，蘭嶼島上出現遊客穿比基尼環島，還靠近停有拼板舟的灘頭，有民眾呼籲遊客，尊重當地風俗民情；不過，也有民眾認為「沒那麼嚴重」。

網友Na Wood在臉書「台東大小事」、「蘭嶼大曉事」PO照，1名女遊客穿比基尼出現在港口還有停泊拼板舟的灘頭，以及海邊。

Na Wood並貼文，「你們當蘭嶼是墾丁嗎？這樣隨便穿著比基尼環島遊，還毫無顧忌的在部落灘頭穿著曝露泳裝恣意妄為，簡直褻瀆我們神聖的傳統飛魚祭場公共灘頭」。

「蘭嶼人的文化習俗雖然沒有保守到食古不化的地步，但也非開放到可以接受你們穿著曝露的趴趴走」。

「你們穿的比基尼在蘭嶼人的視覺角度，就是個三角內褲！懂嗎？」。

「麻煩請你們尊重蘭嶼當地的風俗民情，做個能入境隨俗的好遊客不行嗎？」。

有網友回應，「遊客真的是不尊敬傳統，希望遊客尊重原住民的文化」、「立個告示牌吧！不然依舊很多人會這樣穿的」。不過也有網友認為「沒那麼嚴重」、「自由的島嶼要有自由風，你也太拘束了」、「被約束久了島嶼的創造力也會被約束」。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧表示，島上的老人家畢竟還是很保守，比較無法接受女孩子穿比基尼趴趴走，如果在海邊、浮潛區，是無所謂，但是在街上、早餐店、港區、停泊拼板舟的灘頭就不適合，呼籲民宿業者多宣導。

蘭嶼比基尼
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