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165年基隆中元祭有神奇 林右昌：普渡期間颱風都會跑掉

2019-07-30 13:52聯合報 記者吳淑君╱即時報導

被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基隆市府今天和主普的許姓宗親會舉辦記者會，為整整一個月祭典盛事拉開序幕。市長林右昌說，放水燈遊行當天，邀金曲歌王亂彈阿翔融合北管樂曲，征服大家的聽覺和視覺。

今天的記者會，由楓香舞蹈團先登場，曾效力於太陽馬戲團的知名舞蹈家張逸軍，也帶來全新創作，為基隆中元祭而編的「潮海渡」，把過去漳泉械鬥的文化和歷史演給大家看，是一齣代表基隆中元祭的作品，讓人眼睛一亮。8月16到18日，會在文化中演藝廳售票演出。

市長林右昌和許姓宗親會理事長許順發，一起介紹中元祭精彩內容，8月14日（農曆7月14日）放水燈遊行活動當天的開場舞，一年比一年精彩，也最令人期待，今年邀台灣國樂采風樂坊，大紅桔劇場領軍主演，並由台灣搖滾歌手亂彈阿翔，與北管音樂交織演出。透過樂曲，舞蹈及鼓聲藝競群合的概念，傳達中元祭165年的人文精神。

八月期間在基隆市內消費滿300元，在地店家會給兌換刮刮卡一張，還有摸彩券，有機會抽中公主郵輪船票。

林右昌說，外縣市的中元祭只普一天，基隆市是整整普一個月，有拜有保佑，很神奇的，普渡期間有重大活動，颱風都會跑掉，本來是下大雨的，突然在遊行前突然停了，他自己都碰到好幾次，上天有感應到基隆市民的誠心誠意，他也歡迎大家一起來基隆感受不一樣的中元祭。

被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基...
被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基隆市府今天和主普的許姓宗親會舉辦記者會，為整整一個月祭典盛事拉開序幕。記者吳淑君／攝影
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被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基...
被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基隆市府今天和主普的許姓宗親會舉辦記者會，為整整一個月祭典盛事拉開序幕。記者吳淑君／攝影
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被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基...
被指定為國家無形文化資產第1號，傳承165年的基隆中元祭，即將在8月1日登場，基隆市府今天和主普的許姓宗親會舉辦記者會，為整整一個月祭典盛事拉開序幕。記者吳淑君／攝影
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張逸軍和市長林右昌演繹漳泉械鬥。記者吳淑君／攝影
張逸軍和市長林右昌演繹漳泉械鬥。記者吳淑君／攝影
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基隆中元祭林右昌
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