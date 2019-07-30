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縣府投入3000萬 台東5年內心外整美等醫療人力足

2019-07-30 12:33聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東縣政府積極提升地方醫療品質，根據政府委託執行業務經費允支規定，爭取到國發會花東建設基金3000萬元，將在台東馬偕醫院、台東榮民醫院增加心臟外科、腎臟及感染科、整形外科醫師人力共計4人，為台東急重症傷病患提供第一時間應急救命保障。

台東縣衛生局今天上午11時舉行表示，未來台東基督教醫院的癌症醫療大樓啟用後，將比照同樣模式，補助東基醫腫瘤放射科專業醫生人力，讓台東癌症病友都能在地接受治療，鳥必再長途跋涉到台北、高雄、花蓮就醫。

台東縣長饒慶鈴說，縣府克服困難，爭取到花東基金3000萬元，委託東馬、東榮執行偏鄉醫療品質提升計畫，目的就是要提升台東的醫療品質，讓地方民眾能在地享受高水準的醫療服務，不必再舟車勞頓到外縣市就醫。

縣衛生局表示，計畫將補助台東大偕心臟外科醫師1人，配合現有1人，台東馬偕從7月1日起可以每天24小時提供心臟外科手術；另台東地區車禍事故多，全縣卻沒有整形外科醫生，未來也會補助台東馬偕2位整形外科人力。

另因應台東洗腎人口增加，感染愛滋病的人口數增加且年齡層下降，縣府也補助台東榮民醫院1名兼具洗腎及感染專科醫師，除提供洗腎服務，每周也提供2次夜門診服務。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，很感謝縣長饒慶鈴關心地方醫療，提供協助，救人是醫院的事，但幫助醫院讓醫院有能力救人，饒慶鈴在這方面幫了很多忙。

台東馬偕醫院院長王功亮（中）感謝縣長饒慶鈴（右）關心地方醫療，他說，救人是醫院的...
台東馬偕醫院院長王功亮（中）感謝縣長饒慶鈴（右）關心地方醫療，他說，救人是醫院的事，但幫助醫院讓醫院有能力救人，饒慶鈴在這方面幫了很多忙。記者羅紹平／攝影
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台東整形洗腎
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