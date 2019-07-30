羅東就服中心多元就業開發 社區度假從部落玩到農村

2019-07-30 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



勞動部北基宜花金馬分署羅東就業中心執行「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，輔導團體推出具地方特色的體驗行程，暑假可到社區去度假與體驗。

其中，宜蘭縣南澳鄉金岳社區發展協會舉辦「山丘夏的金岳瀑布─我是神槍手」、宜蘭縣員山鄉內城社區發展協會將舉辦「內城即為座農村生態博物館之2天1夜農村深度體驗」，活動內容包含原住民自然生態、農村慢活等文化體驗行。

羅東就業中心指出，宜蘭縣南澳鄉金岳社區發展協會結合當地部落資源、手工藝、部落景觀、人文歷史等，不定期推出原住民文化體驗套裝行程，讓大家對自然生態及部落有更多的認識，暑假期間辦理「山丘夏的金岳瀑布─我是神槍手」套裝行程，體驗活動非常精彩，有泰雅族的傳統舞蹈表演、耆老祈福儀式、泰雅水槍竹槍DIY及水上團康活動等，遊客可到金岳涼一夏。

羅東就業中心表示，宜蘭縣員山鄉內城社區發展協會則在8月辦理「青年壯遊─內城即為座農村生態博物館之2天1夜農村深度體驗」，透過「內城•學」及「內城•食」，串聯起「內城•遊」之社區深度文化之旅，活動內有鐵牛力阿卡社區生態巡禮、夜間生態導覽、攀樹戶外教育體驗、農事實作及農村傳統點心實作等，隨著季節不同，推出採果體驗活動，除可現摘新鮮水果外，還能將甜吱汁的水果帶回當伴手禮。

羅東就業中心主任陳佩馨表示，「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，是勞動部協助弱勢就業、輔導民間團體促進地方發展、兼顧公益推動與獲利，邁向友善「社會企業」所推動的計畫，所輔導的團體依其得天獨厚的地理優勢、人文背景，開發出許多創新、特色的商品，並提供工作機會給弱勢族群，也支持了許多家庭的經濟。為了讓大眾有機會認識地方人文，每年假期更推出許多不同的特色活動，歡迎大家踴躍參加及支持。