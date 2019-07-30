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同根同源！菲律賓巴丹強震 蘭嶼人伸援手募款、重建

2019-07-30 11:39中央社 台東縣30日電

菲律賓最北方巴丹群島（Batanes）發生兩次規模5以上的地震。截自CNN推特
菲律賓最北方巴丹群島（Batanes）發生兩次規模5以上的地震。截自CNN推特
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菲律賓巴丹群島日前發生68人死傷地震，口傳歷史祖先來自巴丹島的蘭嶼達悟族人，發起募款、募資幫忙重建。

台灣時間7月27日上午7時37分左右，菲律賓最北邊、距離台灣約190公里的巴丹群島，發生芮氏規模5.4的地震，緊接著又出現規模5.9和5.7的地震。造成至少8人死亡，60人受傷。

蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯說，地震發生後巴丹島的朋友就將當地慘況訊息，從臉書上告知蘭嶼人，大家看了相當難過。當地房舍大都由礁石及石塊興建，強震不斷，倒塌嚴重，就連有300百年歷史的老天主教教堂也倒塌毀損，掀起巨大灰塵，村民驚嚇逃跑。

「自己的家人遭到這麼大的不幸，希望能幫他們度過難關」。瑪拉歐斯說，29日晚上蘭嶼人緊急召開「蘭嶼援助巴丹民間論壇」，研擬援助對策。

上個月蘭嶼參訪巴丹島的訪問團成員天主教文化研究發展協會創辦人謝永泉、理事謝合音，以及計畫參與航海巴丹島的達悟青年和巴丹女婿嚴福壽都參加會議。

嫁到蘭嶼30多年的巴丹媳婦莉坦Lita在會議中，播放由巴丹人直播的臉書影片，她看到自己的親戚，看到自己的女兒從倒塌的房舍抱著嬰孩逃出，數度激動哽咽，目前他在災區的女兒家族，遭遇強震損毀的房舍，可能需要時間復健，經濟困頓的家族，重建之路真的很艱辛。

莉坦說，巴丹群島至少50年來，沒有這麼強烈的地震摧毀島嶼，希望大家幫幫她的家鄉。

會中大家討論後取得共識：一、為巴丹島地震災區募款計畫即日起啟動，將持續一個月。二、推動募集物資計畫，於3個月內協助巴丹群島地震災區補充糧食、藥品、民生必需品。三、期望在人道救援的精神下，以海運方式從蘭嶼直航運送援助物資。四、援助巴丹島的計畫將持續推動，預計結合總計7個蘭嶼民間組織及宗教團體，發揮同源同根的同胞愛。

瑪拉歐斯表示，他已經聯繫行政院發言人谷辣斯．尤達卡 Kolas Yotaka 協調外交部協助評估促成相關細節，另一方面，他也與巴丹省長及官員洽談人道直航運送物資的可行性。

蘭嶼達悟族（雅美族）口述歷史，祖先數百年前划著大型拼板舟從巴丹群島遷徙至蘭嶼島，這幾年達悟族人積極尋根，探查祖先的貿易航線，2島的語言相似度高達60%，還有許多相同的文化。

達悟族人6月底曾組成「巴丹島語言文化產業交流團」前往巴丹群島，探查祖先貿易航道，以及推動2島造舟直航。

7月初巴丹省長 Cayco 親自到蘭嶼，洽談造舟直航可行性與參訪部落文化產業。

這次地震重災區是巴丹省伊巴雅特島Itbayat，位於台灣東南方，距離蘭嶼150公里，島上總人口數為2963人，面積93平方公里。在3大島中與蘭嶼達悟族的語言相似度最高，也是巴丹群島最接近蘭嶼的島嶼。

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