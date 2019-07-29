影／相約七夕情定羅東闖關 最大獎日本宮崎來回機票

2019-07-29 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



迎接浪漫的七夕情人節，宜蘭羅東鎮公所舉辦「相約七夕・情定羅東」即將登場，主辦單位特別在中山公園打造情人節裝置藝術，不但好拍照、好打卡，更有趣是活動當天的情人闖關遊戲，勇闖三關的各組優勝者，可獲得日本宮崎的雙人來回機票，飛到國外度假。

羅東鎮公所今天舉辦記者會說明活動內容，鎮長吳秋齡與鎮代會主席李錫欽等人上場示範情人互動闖關遊戲，共有三關分成「紙上傳情」愛的無尾熊、「親力親為」吻吻的幸福、「穿針引線」牽起你和我。無尾熊是兩人以單腳站在愈折愈小的報紙，比較那一隊堅持最久不落地；吻吻幸福是兩人隔著卡片嘴嘟嘴，把A身上穿的運動T恤套在B身上，最短時間完成優勝；穿針引線考驗兩人單手穿線，必須眼力好且手腳快。

在比賽闖關的過程中狀況百出，不但鎮長、鎮民代表紛紛上場，連里長也下場同歡，直呼好玩。鎮公所表示，闖關採事先報名，年滿18歲可以前往鎮公所報名，額滿為止，並依年齡層分為相知組（18-35歲）、相愛組（36-60歲）、相惜組（61歲以上），每對報名參加的情侶檔不管男女、男男或女女都可以獲得雙人電影票1份，比賽三組優勝者更可獲得《台北<->日本宮崎》雙人來回機票各1份。