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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

亞泥工會提七成居民支持 反亞泥自救會批未收連署書

2019-07-29 18:25聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

台北高等行政法院11日針對亞泥礦業權展限案宣判，原告太魯閣族人勝訴。亞泥花蓮廠企業工會今公布連署結果，有7成部落族人挺亞泥，並怒批環保團體汙名化亞泥。反亞泥還我土地自救會發起人田春綢說，沒收到工會連署書，質疑7成結果誇大。地球公民基金會表示，亞泥工會塑造判決讓亞泥無法採礦，影響部落族人工作，是扭曲判決內容。

田春綢表示，亞泥工會沒有查過地質報告資料，就篤定亞泥沒有問題，無法相信工會的說法；且自己也是在地居民，工會卻沒有來連署，也不知道連署內容，「永遠不接受亞泥繼續挖礦」，至於員工擔心沒工作，那是亞泥要想辦法的事。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭認為，大部分族人對於真正的判決內容並不清楚，工會引導部落族人連署支持跟亞泥共存共榮的連署書，但連署內容沒讓族人知道連署後，就是「支持經濟部跟亞泥提出上訴」。事實上，高等行政法院認為，亞泥沒有依照《原住民族基本法》第21條諮商取得部落同意，因此經濟部核准展限的處分遭撤銷。

黃靖庭說，亞泥太多資訊不透明，環團一直訴求經濟部礦務局要公開更多資訊，儘管在近2年抗爭過程，亞泥陸續公開一些資訊，但這次判決，法院看到的資料是民國90年左右的地質報告，根本不知道目前環境狀況如何。而礦場環境的事實資訊有2條土石流潛勢溪流，也有山崩與地滑地質敏感區，因此，住在採礦場下的族人才會擔心山崩、土石流等狀況。

亞泥花蓮廠企業工會今公布調查結果，有7成當地部落住戶挺亞泥。記者王思慧／攝影
亞泥花蓮廠企業工會今公布調查結果，有7成當地部落住戶挺亞泥。記者王思慧／攝影
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土石流亞泥太魯閣族
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