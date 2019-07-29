亞泥工會提七成居民支持 反亞泥自救會批未收連署書

2019-07-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



台北高等行政法院11日針對亞泥礦業權展限案宣判，原告太魯閣族人勝訴。亞泥花蓮廠企業工會今公布連署結果，有7成部落族人挺亞泥，並怒批環保團體汙名化亞泥。反亞泥還我土地自救會發起人田春綢說，沒收到工會連署書，質疑7成結果誇大。地球公民基金會表示，亞泥工會塑造判決讓亞泥無法採礦，影響部落族人工作，是扭曲判決內容。

田春綢表示，亞泥工會沒有查過地質報告資料，就篤定亞泥沒有問題，無法相信工會的說法；且自己也是在地居民，工會卻沒有來連署，也不知道連署內容，「永遠不接受亞泥繼續挖礦」，至於員工擔心沒工作，那是亞泥要想辦法的事。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭認為，大部分族人對於真正的判決內容並不清楚，工會引導部落族人連署支持跟亞泥共存共榮的連署書，但連署內容沒讓族人知道連署後，就是「支持經濟部跟亞泥提出上訴」。事實上，高等行政法院認為，亞泥沒有依照《原住民族基本法》第21條諮商取得部落同意，因此經濟部核准展限的處分遭撤銷。