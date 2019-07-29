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苦瓜花蓮7號栽培容易 花蓮農改場推廣種植

2019-07-29 16:09聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

農委會花蓮區農業改良場最新育成優質白色山苦瓜品種「苦瓜花蓮7號」，在壽豐鄉奇萊美地有機農場試種，生長及產量表現良好，外觀美、口感佳，富含維生素C、葉酸、總膳食纖維、亞麻油酸及硬脂酸等，很適合鮮食保健，農改場將推廣種植。

花蓮農改場表示，苦瓜新品種「花蓮7號」為雜交一代品種，經過多年的品系純化、篩選、雜交，獲得品質口感佳、生長勢強、雌花早開、結果數多等優良特性的品系，再經過品系比較試驗與特性檢定等，於2018年4月取得苦瓜花蓮7號品種權。

苦瓜花蓮7號屬於中小型苦瓜品種，果皮偏白色，果面主要為條狀突起及珍珠突起長橢圓形，平均果重237公克，果長約19.2公分，果寬約5.4公分。果實營養成份高，每100公克含很高的葉酸、維生素C、總膳食纖維、亞麻油酸等成分，果肉厚、口感佳、苦味適中，能調節生理機能，是可發揮保健功效食材。

奇萊美地有機農場長蔡志峰分享栽培經驗，他說，苦瓜花蓮7號生長勢強，果實較白較大，且產量高、栽培容易，是農友種植苦瓜時很好的選擇，種植方法與栽培種大苦瓜相同，差別在於無需使用嫁接苗，行株距可以較小，因結果率高，果實較小套袋費工，建議採用網室栽培；且苦瓜脆度很好，作成沙拉或苦瓜汁相當適合。

花蓮農改場指出，經過20餘年的苦瓜育種過程，於2005至2019年間育成苦瓜「花蓮1至7號」等7個優良品種。現場栽培展示除花蓮7號外，另有果實偏白色的苦瓜「花蓮2號」及果實為深綠色的苦瓜「花蓮6號」，3個品種大小約150至250公克，約為大苦瓜的三分之一重量，很適合小家庭食用。

苦瓜花蓮7號約為大苦瓜的三分之一重量，很適合小家庭食用。圖／花蓮農改場提供
苦瓜花蓮7號約為大苦瓜的三分之一重量，很適合小家庭食用。圖／花蓮農改場提供
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苦瓜花蓮7號產量高、栽培容易。圖／花蓮農改場提供
苦瓜花蓮7號產量高、栽培容易。圖／花蓮農改場提供
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農改場農委會
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