苦瓜花蓮7號栽培容易 花蓮農改場推廣種植

2019-07-29 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



農委會花蓮區農業改良場最新育成優質白色山苦瓜品種「苦瓜花蓮7號」，在壽豐鄉奇萊美地有機農場試種，生長及產量表現良好，外觀美、口感佳，富含維生素C、葉酸、總膳食纖維、亞麻油酸及硬脂酸等，很適合鮮食保健，農改場將推廣種植。

花蓮農改場表示，苦瓜新品種「花蓮7號」為雜交一代品種，經過多年的品系純化、篩選、雜交，獲得品質口感佳、生長勢強、雌花早開、結果數多等優良特性的品系，再經過品系比較試驗與特性檢定等，於2018年4月取得苦瓜花蓮7號品種權。

苦瓜花蓮7號屬於中小型苦瓜品種，果皮偏白色，果面主要為條狀突起及珍珠突起長橢圓形，平均果重237公克，果長約19.2公分，果寬約5.4公分。果實營養成份高，每100公克含很高的葉酸、維生素C、總膳食纖維、亞麻油酸等成分，果肉厚、口感佳、苦味適中，能調節生理機能，是可發揮保健功效食材。

奇萊美地有機農場長蔡志峰分享栽培經驗，他說，苦瓜花蓮7號生長勢強，果實較白較大，且產量高、栽培容易，是農友種植苦瓜時很好的選擇，種植方法與栽培種大苦瓜相同，差別在於無需使用嫁接苗，行株距可以較小，因結果率高，果實較小套袋費工，建議採用網室栽培；且苦瓜脆度很好，作成沙拉或苦瓜汁相當適合。