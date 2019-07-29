七月敬好兄弟紙錢集中燒 基隆7年破1000公噸

2019-07-29 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



農曆七月要到了，許多人中元普渡拜好兄弟燒紙錢，基隆市環保局憂心燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，鼓勵市民把金紙交給環保局統一燒。環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，環保局統計，金紙統一燒自民國101年65公噸提升至107年116公噸，歷年之紙錢集中收運量累積已突破1000公噸以上。

早上的祈福淨爐儀式，由道教會資深道長李騰龍演法淨壇，立委蔡適應也到場上香祈福，將相關場地及設備(紙錢收運專車、暫存區、專用坑等)潔淨去穢，民眾可放心將中元普渡的紙錢交由基隆市環保局載運至焚化廠集中焚燒。

市長林右昌表示，近年來基隆市的市政推動、垃圾焚化廠的營運都相當順利，雖然平日市民不會感受到大家的辛苦付出，但因為有這些無名英雄的默默努力，他才能夠心無旁騖地推動都市發展，要特別感謝大家，另外蔡立委不遺餘力地在中央協助市府，國會、地方兩頭跑，也功不可沒。

環保局指出，基隆有特殊的宗教歷史背景，轄區內全年宗教活動不斷，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，經常引起民眾的抱怨與陳情。