親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

七月敬好兄弟紙錢集中燒 基隆7年破1000公噸

2019-07-29 13:34聯合報 記者吳淑君╱即時報導

農曆七月要到了，許多人中元普渡拜好兄弟燒紙錢，基隆市環保局憂心燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，鼓勵市民把金紙交給環保局統一燒。環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，環保局統計，金紙統一燒自民國101年65公噸提升至107年116公噸，歷年之紙錢集中收運量累積已突破1000公噸以上。

早上的祈福淨爐儀式，由道教會資深道長李騰龍演法淨壇，立委蔡適應也到場上香祈福，將相關場地及設備(紙錢收運專車、暫存區、專用坑等)潔淨去穢，民眾可放心將中元普渡的紙錢交由基隆市環保局載運至焚化廠集中焚燒。

市長林右昌表示，近年來基隆市的市政推動、垃圾焚化廠的營運都相當順利，雖然平日市民不會感受到大家的辛苦付出，但因為有這些無名英雄的默默努力，他才能夠心無旁騖地推動都市發展，要特別感謝大家，另外蔡立委不遺餘力地在中央協助市府，國會、地方兩頭跑，也功不可沒。

環保局指出，基隆有特殊的宗教歷史背景，轄區內全年宗教活動不斷，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，經常引起民眾的抱怨與陳情。

環保局提供紙錢免費載運服務，民眾可配合紙錢集中收運至焚化廠處理，焚化廠有完善的污染防制設備，可以大幅降低對環境的污染。民眾也可以參加基隆市「以善代金」活動，用原本燒紙錢的花費轉作幫助社福及動保團體，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減也能兼顧環保，發揮愛心又能做功德。

環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，他鼓勵市民把金紙交給環保局...
環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，他鼓勵市民把金紙交給環保局統一燒。圖／基隆市政府提供
分享
環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，他鼓勵市民把金紙交給環保局...
環保局今天舉行焚化爐祈福淨爐儀式，市長林右昌擔任主祭，他鼓勵市民把金紙交給環保局統一燒。圖／基隆市政府提供
分享

林右昌普渡

相關新聞

花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31

她把社工當志業 獲衛福獎章

2019-07-28 23:11

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

花蓮今辦聯合海葬 南投男圓妻子遺願

2019-07-28 13:38

客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47

慶祝81原住民族日 宜蘭童玩節與各風景區免費入園

2019-07-28 11:12

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

熱門文章

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

黨部主委邱建富嫁女兒 蔡英文到彰化喝喜酒、參拜

2019-07-28 14:52

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top