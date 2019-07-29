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影／宜蘭百年水燈節 12米巨大金龍今天亮相將參與遊街

2019-07-29 10:58聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭市水燈節已有百年歷史，為了再度提升市民參與水燈節的熱情、振興舊城傳統文化，鄂王社區召集社區居民耗時1個月時間製作12米大型金龍踩街，今天上午亮相，後天參加水燈節遊街，將會是陣頭裡的最大亮點。

水燈節原為舊城攤商及百姓自發性活動，自行參與並製作遊行燈陣，以祈求消災解厄。但是近年來陸續出現科技化的聲光元素，反而削弱了攤商與社區居民參與的熱度。

西門里里長林銘信召集社區居民，邀請彰化師大美術系陳世強教授設計並帶領創作，地方為了紀念逝世的曾水源彩繪畫師，陳世強教授特別以曾老所繪「鯉躍龍門」原畫作參考藍本製作，為舊城文化傳承帶來新的創新力量。

此外，由社區燈籠藝師林朝欽協助製作龍頭造型，社區居民共同製作骨架、龍身裝飾，透過各方人馬齊心協力製作，展現鄂王社區動員活力，12米巨型金龍的材質都是環保素材，例如廢棄輪胎或寶特瓶。

市長江聰淵指出，水燈節是市場攤商發起的百年民俗活動，感謝鄂王社區為傳統文化注入新的活力，將來如果各社區都能夠比照自發性參與遊行，並且自製「創意水燈」，宜蘭水燈節一定是全國最熱情、最有趣的慶典嘉年華。

「2019宜蘭水燈節」明天恭請城隍爺出巡會場灑淨，晚上舉辦點燈祈福法會；後天(31日)晚間於文化中心出發舉行「開拔起駕巡舊城」(俗稱放水燈)，出動大小陣頭浩浩蕩蕩遊街，炒熱氣氛，也帶給宜蘭市民平安。

宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記...
宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記者戴永華/攝影
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宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記...
宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記者戴永華/攝影
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宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記...
宜蘭百年水燈節即將登場，鄂王社區製作12米巨大金龍今天亮相，將参與放水燈遊街。記者戴永華/攝影
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江聰淵

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