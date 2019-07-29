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花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會舉辦「百鬼夜行祭．煙樓迷路」已是著名地方活動，將於8月3日下午4時登場。今年為擴大舉辦，推出辦桌宴設計比賽，邀請民眾一起來「鬼畫符」，經過協會挑選出80張精美設計當桌巾，作品中就屬傳說中的鬼王「大士爺」最吸睛，更將80張桌排列成「百鬼夜行」4個大字，為活動揭開序幕。

北林三村社區發展協會美術設計黃靖文表示，這次的桌巾作品吸引許多人投稿參與，色彩十分鮮豔，發揮創意選用鳳林客家文化煙樓設計，以傳統文化、民間信仰為創作主題。桌巾的大圖輸出沒有使作品失真，讓人能從高空欣賞最壯闊的美景。

負責協助這次空拍、中山文化基金會暑期工讀生許瀞云認為，藉由徵桌巾比賽，可以讓很多人了解大士爺傳統民間信仰，自己也是因為比賽上網查許多大士爺的資料。她表示，用辦桌擺出字體雖然不是特別新穎的作法，不過每張桌子搭配各具特色的桌布，畫面十分特別。

許瀞云說，隨著人們追求科技進步，放眼在未來的比例就會愈大，傳統文化或產業凋零也愈來愈快，怎麼在傳統文化傳承跟科技進步間取得平衡點，這是我們要面對的課題。

北林社區發展協會表示，桌巾空拍展為8月3日「百鬼夜行祭．菸樓迷路」揭開序幕，在8月3日當天除最讓人津津樂道的踩街遊行，今年更是有許多傑出的表演，並結合台灣傳統的辦桌。還有曾參與過電影「賽德克巴萊」場景的鐘國豔，將設計高達8公尺的鬼王，為活動增加可看性。另外，有80張百鬼桌巾圖紋限時義賣，歡迎有興趣的民眾到「百鬼夜行菸樓迷路」粉絲專頁查看。

花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會用辦桌排成百鬼夜行。圖／北林三村社區發展協會提供
花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會用辦桌排成百鬼夜行。圖／北林三村社區發展協會提供
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桌巾設計比賽社會組佳作是由設計者李宜霙拿下。圖／北林三村社區發展協會提供
桌巾設計比賽社會組佳作是由設計者李宜霙拿下。圖／北林三村社區發展協會提供
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許多志工布置創意桌巾。圖／北林三村社區發展協會提供
許多志工布置創意桌巾。圖／北林三村社區發展協會提供
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花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會用辦桌排列成百鬼夜行4字揭開活動序幕。圖／北林三村...
花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會用辦桌排列成百鬼夜行4字揭開活動序幕。圖／北林三村社區發展協會提供
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王茹霖奪得桌巾設計比賽社會組第一名。圖／北林三村社區發展協會提供
王茹霖奪得桌巾設計比賽社會組第一名。圖／北林三村社區發展協會提供
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民間信仰辦桌

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