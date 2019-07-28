客家鼓王爭霸戰 花蓮客庄文化扎根

2019-07-28 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮客家庄2019客庄12大節慶「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」今日花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學齊聚飆鼓、熱力開打。來自全台各路好手社會組11隊、學生組13隊共計24隊齊聚花蓮爭奪冠軍鼓王寶座，今年社會組由「聲色拔仔響富源」勇奪冠軍寶座；學生組部分則由「南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊」拿下冠軍。

花蓮縣政府客家事務處表示，鼓王爭霸戰源起於慶祝保安宮城隍爺聖誕夜巡活動歷史悠久，前縣長傅崐萁自99年創建客家事務處後，即指示由客家事務處向客家委員會爭取經費，將鼓王爭霸戰擴大舉辦，使原本為社區型的活動擴展成全國性的活動。

而縣長徐榛蔚自上任以來，致力促進客家文化結合花蓮觀光資源，擴大活動效益，如昨今兩日舉辦的「客庄小旅行」，不僅將系列活動融入行程中，更讓遊客深入體驗不同於西部的花蓮客庄文化。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝與會的長官及地方仕紳蒞臨指導，並感謝參與活動的各個隊伍及鄉親，讓活動順利圓滿完成，獲得好評，歡迎大家共同感受鏗鏘有力的陣陣鼓聲，體驗饒富特色的客家風情。