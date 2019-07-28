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客家鼓王爭霸戰 花蓮客庄文化扎根

2019-07-28 20:22聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮客家庄2019客庄12大節慶「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」今日花蓮縣瑞穗鄉富源國民小學齊聚飆鼓、熱力開打。來自全台各路好手社會組11隊、學生組13隊共計24隊齊聚花蓮爭奪冠軍鼓王寶座，今年社會組由「聲色拔仔響富源」勇奪冠軍寶座；學生組部分則由「南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊」拿下冠軍。

花蓮縣政府客家事務處表示，鼓王爭霸戰源起於慶祝保安宮城隍爺聖誕夜巡活動歷史悠久，前縣長傅崐萁自99年創建客家事務處後，即指示由客家事務處向客家委員會爭取經費，將鼓王爭霸戰擴大舉辦，使原本為社區型的活動擴展成全國性的活動。

而縣長徐榛蔚自上任以來，致力促進客家文化結合花蓮觀光資源，擴大活動效益，如昨今兩日舉辦的「客庄小旅行」，不僅將系列活動融入行程中，更讓遊客深入體驗不同於西部的花蓮客庄文化。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝與會的長官及地方仕紳蒞臨指導，並感謝參與活動的各個隊伍及鄉親，讓活動順利圓滿完成，獲得好評，歡迎大家共同感受鏗鏘有力的陣陣鼓聲，體驗饒富特色的客家風情。

本次活動除精彩的賽事之外，中場休息時間邀請「客家童謠DoReMi」、「花蓮縣客屬會瑞穗分會舞蹈班」及「鳳林客家歌謠班」帶來精彩的客家歌謠、舞蹈演出。活動現場還有「客家產業嘉年華」提供參加鼓王爭霸戰的鄉親輕便的客家飲食及客家伴手禮供大家選購；「客家小學堂」闖關活動，由花東客語薪傳師群教民眾歡喜說客語；「現場擂鼓王」趣味競賽等多元的系列活動。

今年鼓王爭霸戰社會組由「聲色拔仔響富源」奪冠；學生組則由「南庄翔飛獅鼓陣-少年英...
今年鼓王爭霸戰社會組由「聲色拔仔響富源」奪冠；學生組則由「南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊」拿下冠軍。圖／花蓮縣府客家事務處提供
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學生組「南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊」打鼓氣勢強，順利拿下冠軍。圖／花蓮縣府客...
學生組「南庄翔飛獅鼓陣-少年英雄戰鼓隊」打鼓氣勢強，順利拿下冠軍。圖／花蓮縣府客家事務處提供
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徐榛蔚客語傅崐萁
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