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花蓮砂婆礑溪垃圾多 居民自發性淨溪

2019-07-28 20:05聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

花蓮砂婆礑溪風景優美，清涼溪水吸引遊客前往烤肉、戲水，卻造成垃圾滿地情形。因此，當地水源村民決定動手清垃圾，並訂每月第四個周日為「水源村清潔日」。林務局花蓮林管處也邀集民眾一起淨溪，守護溪流生態及保安林環境。

花蓮秀林鄉水源村長洪明輝表示，砂婆礑溪為花蓮地區重要水源地，也是當地居民遊憩好去處，隨著天氣炎熱，戲水民眾增多，烤肉戲水任意丟棄垃圾情形日益增加，除造成當地環境衛生疑慮，更影響花蓮民眾用水安全，當地居民因此自發性發起每月第四個周日為水源村清潔日，希望能改善垃圾棄置問題。

為共同清理維護環境，淨溪活動由花蓮林管處長楊瑞芬、水源村長洪明輝、台灣自來水公司第九區管理處、砂婆礑溪晨泳志工及當地居民一同參與，分4組自砂婆礑溪過水路面民眾聚集戲水烤肉處，沿溪邊向上300公尺至道路終止沿途清理垃圾，同時向現場民眾宣導無痕山林觀念，希望大家遊憩之餘記得要將垃圾隨手帶走，一起維護溪流生態環境及清淨水源。

楊瑞芬表示，森林是水的故鄉，砂婆礑溪位屬編號第2608號水源涵養保安林，淨化、涵養全花蓮市與秀林、吉安、新城等部分地區民生用水及農耕、工業用水的水源，希望透過與相關單位及社區居民淨溪行動，一起維護森林環境及溪流水源生態。而任意丟棄廢棄物一直是保安林面臨的嚴峻考驗，透過社區的協助、NGO團體合作、企業結盟，藉由各界不同層面的協力，以公私協力經營管理保安林，希望能適時彌補保安林護管巡護人力上的不足，維護保安林森林資源。

為維護自然生態環境，林務局、自來水公司第九區管理處及居民參加砂婆礑淨溪活動。圖／...
為維護自然生態環境，林務局、自來水公司第九區管理處及居民參加砂婆礑淨溪活動。圖／花蓮林管處提供
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淨溪人員清理溪床岩縫中垃圾。圖／花蓮林管處提供
淨溪人員清理溪床岩縫中垃圾。圖／花蓮林管處提供
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廢棄物
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