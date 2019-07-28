花蓮砂婆礑溪垃圾多 居民自發性淨溪

2019-07-28 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮砂婆礑溪風景優美，清涼溪水吸引遊客前往烤肉、戲水，卻造成垃圾滿地情形。因此，當地水源村民決定動手清垃圾，並訂每月第四個周日為「水源村清潔日」。林務局花蓮林管處也邀集民眾一起淨溪，守護溪流生態及保安林環境。

花蓮秀林鄉水源村長洪明輝表示，砂婆礑溪為花蓮地區重要水源地，也是當地居民遊憩好去處，隨著天氣炎熱，戲水民眾增多，烤肉戲水任意丟棄垃圾情形日益增加，除造成當地環境衛生疑慮，更影響花蓮民眾用水安全，當地居民因此自發性發起每月第四個周日為水源村清潔日，希望能改善垃圾棄置問題。

為共同清理維護環境，淨溪活動由花蓮林管處長楊瑞芬、水源村長洪明輝、台灣自來水公司第九區管理處、砂婆礑溪晨泳志工及當地居民一同參與，分4組自砂婆礑溪過水路面民眾聚集戲水烤肉處，沿溪邊向上300公尺至道路終止沿途清理垃圾，同時向現場民眾宣導無痕山林觀念，希望大家遊憩之餘記得要將垃圾隨手帶走，一起維護溪流生態環境及清淨水源。