影╱自力籌措出國經費 員山女籃隊員義賣「夢想魚丸」

2019-07-28 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



員山國中女子籃球隊今年獲選為新南向交流球隊，下月即將出發前往新加坡及馬來西亞展開賽事，由於出國經費不夠，隊員這兩天以叫賣魚丸的方式籌措，共賣出820斤夢想魚丸。孩子們今天感謝各界幫助，目前尚不足40幾萬元，她們會堅持繼續努力。

別人的暑假是與家人旅遊或出國，但員山國中女籃隊員卻為了籌措出國交流經費而傷腦筋。球隊後援會會長林韋宏經營魚漿與魚丸生意，為協助隊員圓夢，提供材料製作員山鄉當地有名的「員山魚丸」，孩子們這兩天頂著大熱天，在蘭城新月百貨公司門口擺攤義賣，斗大紅布條寫著「自己的夢想，自己追」，吸引很多路人駐足停車購買，同時也不忘給這群勇敢的孩子們一聲加油。

教練游宸翔表示，員山國中女籃隊因為曾經打進全國甲組前四強，這學期除了有2位遠從台中環山部落前來入學的隊員，球隊還入選新南向交流移地訓練計劃，獲得體育署補助32萬元，眼見8月份將到新加坡及馬來西亞進行賽事交流，雖然是很好的技術經驗，仍欠缺66萬元，隊員們這兩天義賣魚丸820斤，但距離目標還有40幾萬元。