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積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

影╱自力籌措出國經費 員山女籃隊員義賣「夢想魚丸」

2019-07-28 18:06聯合報 記者戴永華╱即時報導

員山國中女子籃球隊今年獲選為新南向交流球隊，下月即將出發前往新加坡及馬來西亞展開賽事，由於出國經費不夠，隊員這兩天以叫賣魚丸的方式籌措，共賣出820斤夢想魚丸。孩子們今天感謝各界幫助，目前尚不足40幾萬元，她們會堅持繼續努力。

別人的暑假是與家人旅遊或出國，但員山國中女籃隊員卻為了籌措出國交流經費而傷腦筋。球隊後援會會長林韋宏經營魚漿與魚丸生意，為協助隊員圓夢，提供材料製作員山鄉當地有名的「員山魚丸」，孩子們這兩天頂著大熱天，在蘭城新月百貨公司門口擺攤義賣，斗大紅布條寫著「自己的夢想，自己追」，吸引很多路人駐足停車購買，同時也不忘給這群勇敢的孩子們一聲加油。

教練游宸翔表示，員山國中女籃隊因為曾經打進全國甲組前四強，這學期除了有2位遠從台中環山部落前來入學的隊員，球隊還入選新南向交流移地訓練計劃，獲得體育署補助32萬元，眼見8月份將到新加坡及馬來西亞進行賽事交流，雖然是很好的技術經驗，仍欠缺66萬元，隊員們這兩天義賣魚丸820斤，但距離目標還有40幾萬元。

今天傍晚義賣結束後，隊員錄製一段影片放在球隊粉絲頁，貼文感謝這兩天遇到好多熱情的叔叔伯伯阿姨們，來購買時總告訴她們「要加油喔！」內心無比感動，雖然還離目標還有一段，仍是繼續堅持下去，還沒有買到的人可透過網路下單購買，也很感謝員山鄉兩位議員黃浴沂與陳俊宇贊助服裝及裝備。

員山女籃自力籌措出國比賽交流經費，這兩天義賣「夢想魚丸」，感謝社會各界給他們協助...
員山女籃自力籌措出國比賽交流經費，這兩天義賣「夢想魚丸」，感謝社會各界給他們協助。 記者戴永華╱攝影
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