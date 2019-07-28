被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府開辦的食物銀行有4家，從吃的擴大到生活用品，發送出去的罐頭數，可以疊到101大樓的85樓高，照顧無數邊緣戶。回想8年前開辦之初，社會處科長蔡惠貞說，市府沒錢，她打聽到宏仁集團總裁王文洋有在做公益，鼓起勇氣去做簡報，拿到一百萬順利開辦食物銀行，當時還有里長笑她撐不了3個月，但靠著這一桶金，食物銀行越做越好，連民間也開辦了。

蔡惠貞去年拿下基隆公務人員獎，今年再拿下三等衛生福利專業獎章，衛生福利專業獎章開辦6年，科長級，社工背景得獎，蔡惠貞都是第一人。社會處長吳挺鋒說，開辦食物銀行，把申辦敬老卡時程從3星期縮到為臨櫃5分鐘，蔡惠貞會努力找資源來照顧她覺得需要照顧的對象，積極樂觀，令人感佩。

社工折損率高，23年前大學社工系畢業，就在基隆市政府當社工的蔡惠貞，身邊同伴來來去去，她仍堅守崗位，民國87年，公職社工師考證制度上路，她是基隆首位取得資格的人。

民國100年，她升任科長想開辦食物銀行照顧邊緣戶，市府沒預算，她打聽到宏仁集團總裁王文洋有在做公益，鼓起勇氣去做簡報拿到一百萬，順利開辦食物銀行。

蔡惠貞說，當時有里長笑她撐不到三個月，但靠著覓得的這一桶金做為起點，基隆許多團體紛紛伸出援手，不但撐過三個月，食物銀行如今擴增到4家，從吃的擴大到生活用品，發送出去的罐頭數，可以疊到101大樓的85樓高。