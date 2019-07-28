花蓮今辦聯合海葬 南投男圓妻子遺願

2019-07-28 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



為響應自然環保葬法，花蓮縣政府今日於花蓮港外海辦理聯合海葬，將10名亡者骨灰灑在花蓮港外6公里海域，來自南投縣的張先生透過網路得知訊息，為完成妻子骨灰拋灑於太平洋遺願，特地與兒子到花蓮，陪伴愛妻走完人生最後一程。

張先生說，妻子生前很喜歡海洋，每次看海心情都十分開心，更曾說要將骨灰灑在太平洋，得知花蓮有海葬，因此預約申請，完成愛妻遺願。

為貫徹環保理念，花蓮縣府選用環保無毒且易於溶解船型安息盒，搭配鮮花，讓家屬親送亡者抵達人生終站，並提供註記拋灑地點的經緯度定位卡，供親屬留存。

花蓮縣府民政處長蕭明甲表示，今年聯合海葬在花蓮市立殯儀館辦理追思會，為先行者祝禱祈福，由工作人員引領家屬乘車至花蓮港，登船航行至港口防波堤最外端，再向外延伸6公里半徑扇區以外海域，舉行拋灑儀式，由家屬親手將安息盒置於大海，並放置鮮花或灑下花瓣。

蕭明甲說，聯合海葬儀式隆重溫馨，許多家屬給予高度肯定及評價，航行途中經常可見鯨豚隨行於船隻旁，讓家屬覺得亡故親人有鯨豚相伴，不致孤單，也撫慰家屬哀慟的情緒。更有來自南投民眾主動報名，不畏舟車勞頓，只為完成妻子生前囑咐骨灰拋灑在遼闊太平洋的遺願，令人動容。

花蓮縣府民政處表示，台灣地狹人稠且近年環保意識高漲，民眾逐漸認同節葬、簡葬新思維，對於海葬、植葬的接受度越來越高，並以具體行動支持多元環保葬的理念。

另外，花蓮縣也有植葬，地點為吉安鄉慈雲山懷恩園區環保植葬區，及鳳林鎮第一公墓骨灰拋灑植存區，慈雲山懷恩園區自105年開辦迄今，已近700件，鳳林鎮第一公墓101年開辦，迄今受理266件。