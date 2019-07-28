客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午10點多，滿載147名乘客準備開回台東市富岡漁港，卻在出發時引擎失去動力，擱淺綠島南寮漁港航道上，且排放大量黑煙，驚動遊客與鄉民，有不少鄉民在臉書「就是愛綠島」社群怒罵天王星排黑煙是常有的事，對此，台東縣環保局今天表示，將依違反空汙法開罰，最高可處新台幣10萬元罰款。

綠島鄉民抱怨天王星如同烏賊船，排放黑煙不是一次兩次，而是經常性，事實上天王星客輪今年5月28日早上10點30分，從綠島開回台東富岡，也是才出港15分鐘，發生機械故障，船體突然冒出濃濃黑煙上了地方新聞版面。

天王星客輪昨天上午滿載147名旅客，準備從綠島寮漁港返回台東富岡港時，失去動力擱淺，經過業者搶修，半小時後客輪重新啟動，仍然無動力，由凱旋一號協助拖到客輪停泊區，旅客則改搭凱旋一號回台東，只是天王星在被友船拖帶籌的過程中不斷排放大量黑煙，瀰漫港區，船上旅客受到驚嚇，擔心引擎出問題，港區附近的綠島居民以為客輪失火，紛紛趕往碼頭。