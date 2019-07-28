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客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47聯合報 記者羅紹平╱即時報導

往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午10點多，滿載147名乘客準備開回台東市富岡漁港，卻在出發時引擎失去動力，擱淺綠島南寮漁港航道上，且排放大量黑煙，驚動遊客與鄉民，有不少鄉民在臉書「就是愛綠島」社群怒罵天王星排黑煙是常有的事，對此，台東縣環保局今天表示，將依違反空汙法開罰，最高可處新台幣10萬元罰款。

綠島鄉民抱怨天王星如同烏賊船，排放黑煙不是一次兩次，而是經常性，事實上天王星客輪今年5月28日早上10點30分，從綠島開回台東富岡，也是才出港15分鐘，發生機械故障，船體突然冒出濃濃黑煙上了地方新聞版面。

天王星客輪昨天上午滿載147名旅客，準備從綠島寮漁港返回台東富岡港時，失去動力擱淺，經過業者搶修，半小時後客輪重新啟動，仍然無動力，由凱旋一號協助拖到客輪停泊區，旅客則改搭凱旋一號回台東，只是天王星在被友船拖帶籌的過程中不斷排放大量黑煙，瀰漫港區，船上旅客受到驚嚇，擔心引擎出問題，港區附近的綠島居民以為客輪失火，紛紛趕往碼頭。

台東縣環保局長謝清泉今天表示，從民眾上傳網路的影片和綠島居民的反映，很明確看到天王星排出大量黑煙，環保局會依法開罰，最高可處10萬元罰款，且依法業者經通知限期改善，屆期仍未完成改善，可按次處罰至改善為止。

往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午在綠島南寮漁港因機械故障擱淺港區，且冒出陣...
往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午在綠島南寮漁港因機械故障擱淺港區，且冒出陣陣濃煙遮日。記者羅紹平／翻攝
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往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午在綠島南寮漁港因機械故障擱淺港區，且冒出陣...
往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午在綠島南寮漁港因機械故障擱淺港區，且冒出陣陣濃煙遮日。記者羅紹平／翻攝
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往返台東、綠島的客輪天王星客輪昨天上午在綠島南寮漁港因機械故障擱淺港區，且冒出陣陣濃煙遮日。記者羅紹平／翻攝
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