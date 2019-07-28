慶祝81原住民族日 宜蘭童玩節與各風景區免費入園

2019-07-28 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



政府把「山胞」正名為「原住民」至今25周年，宜蘭縣政府決定8月1日原住民族日當天，宜蘭縣各風景區及童玩節提供原住民鄉親免費入園，美術館提供門票優惠，歡迎原民家庭共同歡度值得紀念的日子。

縣政府原民所表示，台灣原住民族過去被稱為「山胞」，甚或更不堪、帶著嚴重歧視意味的稱呼，80年代原住民族知識青年組織「原住民族權益促進會」走上街頭，發起正名運動，要求尊嚴，正名為「原住民族」。這在現在看來理所當然，符合普世價值，卻是走過漫長而艱辛的抗爭之路換來的。

在原權會多年努力，以及各界的支持下，國民大會在1994年7月28日三讀通過中華民國憲法增修條文，正式將「山胞」正名為「原住民」；2005年通過「紀念日及節日實施條例」草案，訂每年8月1日「原住民族日」，紀念原住民族自我認同及權利爭取歷史。

縣政府昨天提前在大同鄉立籃球場舉辦原住民族日紀念活動，為了展現族人多才多藝，活動以原住民族元素的歌舞競賽展現，參賽隊伍不乏縣內知名的原舞團，如瑪嘎巴嗨文化藝術團、門諾漾文化藝術團、伊娜文化藝術團等10個隊伍，角逐高額獎金。