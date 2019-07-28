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慶祝81原住民族日 宜蘭童玩節與各風景區免費入園

2019-07-28 11:12聯合報 記者戴永華╱即時報導

政府把「山胞」正名為「原住民」至今25周年，宜蘭縣政府決定8月1日原住民族日當天，宜蘭縣各風景區及童玩節提供原住民鄉親免費入園，美術館提供門票優惠，歡迎原民家庭共同歡度值得紀念的日子。

縣政府原民所表示，台灣原住民族過去被稱為「山胞」，甚或更不堪、帶著嚴重歧視意味的稱呼，80年代原住民族知識青年組織「原住民族權益促進會」走上街頭，發起正名運動，要求尊嚴，正名為「原住民族」。這在現在看來理所當然，符合普世價值，卻是走過漫長而艱辛的抗爭之路換來的。

在原權會多年努力，以及各界的支持下，國民大會在1994年7月28日三讀通過中華民國憲法增修條文，正式將「山胞」正名為「原住民」；2005年通過「紀念日及節日實施條例」草案，訂每年8月1日「原住民族日」，紀念原住民族自我認同及權利爭取歷史。

縣政府昨天提前在大同鄉立籃球場舉辦原住民族日紀念活動，為了展現族人多才多藝，活動以原住民族元素的歌舞競賽展現，參賽隊伍不乏縣內知名的原舞團，如瑪嘎巴嗨文化藝術團、門諾漾文化藝術團、伊娜文化藝術團等10個隊伍，角逐高額獎金。

卯足全力比賽後，由i lalan樂團、門諾漾文化藝術團及邦查兒娃娃依序榮獲前三名，各得獲3萬元、2萬元及1萬元獎金，除了比賽隊伍外，也同時安排寒溪文化健康站與松羅文化健康站的銀髮長者們表演。

宜蘭縣政府慶祝81原住民族日，宣布國際童玩藝術節與各風景區，免費讓原民朋友入園。...
宜蘭縣政府慶祝81原住民族日，宣布國際童玩藝術節與各風景區，免費讓原民朋友入園。圖/縣府提供
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宜蘭縣政府慶祝81原住民族日，宣布國際童玩藝術節與各風景區，免費讓原民朋友入園。...
宜蘭縣政府慶祝81原住民族日，宣布國際童玩藝術節與各風景區，免費讓原民朋友入園。圖/縣府提供
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