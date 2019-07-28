斜槓人生要精彩 3個大男生：興趣要能結合

2019-07-28 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市中美街的一棟老京都式建築裡，隱身著一家高檔鍋物餐廳，3個大男生忙進忙出的招呼客人，除了替客人解說料理，興致一來還拿出珍藏的好酒和客人分享，是許多上市公司高層喜歡宴客和放輕鬆的休閒場所。

這3個大男生，沈揚軒和沈柏克是兄弟，葉哲仲則是兩人的死檔。除了沈柏克是西餐廚師、專精廚藝，沈揚軒和葉哲仲則是室內設計師，還共同經營設計公司。

他們3人因為志趣相投，又都「愛吃」，4年前各自拿出自己的專長，先是在國美館綠園道旁的巷弄裡，把一處老宅整修後，開了家「脂，板前炭火燒肉」一炮而紅後，最近又在中美街開了家「脂，板前鍋物」主打頂級A5和牛和北海道海鮮；因為食材新鮮，再度引起話題。

看著他們有禮的接待客人，和談起食材專精的程度，許多人不相信沈揚軒和葉哲仲竟是室內設計師。他倆白天忙著扮演好設計師角色，傍晚時分到凌晨，兩人又搖身一變周旋在食客之間。

葉哲仲說，騎重機、玩車是他們3人共同的興趣，但為了打拚事業，玩樂已漸漸收起，取而代之的是經常赴國外取經，學習國外餐廳的經營長處，也進一步認識食材和烹飪方式，好增加餐廳的深度和內涵，以能服務好客人，讓餐廳能經營的長久。

沈揚軒對店裡的裝潢如數家珍，許多裝潢材料都還是他自國外帶回來的，餐廳裡處處都有著他的靈感，鍋物店裡甚至還有一間特別設計、有暗門的包廂，可以讓客人更不受打擾。

對於如何才能兼顧好兩種不同工作，把這樣的「斜槓」人生過得精采？沈揚軒說，最重要的是自己必須真正喜歡斜槓的工作，做起來才有興趣。