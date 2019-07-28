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影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13聯合報 記者羅紹平╱即時報導

昨天（27日）上午11點多一隻還未滿周歲的小台灣黑熊疑跟著母熊下山，卻意外走失誤入台東海端鄉廣原村內，一度被村裡的兩隻大狗「追趕」，小熊本能爬上香蕉樹躲避，幸獲村民王萬有搭救。

台東林管處晚間表示，廣原小熊健康與活力良好，已啟動原地野放前置作業，昨天晚上已在廣原村外外架設簡易鐵籠安置小熊，在籠子四周擺放蜂蜜引誘母熊，讓小熊跟著熊媽媽重回山林。

台東林管處也表示，如果母熊未來7天都沒來找小熊，就會另行將小熊交由台灣黑熊保育協會專人照養，待適當時機再另行覓地野外。

台東林區管理處指出，昨天村民搭救的小熊暫名為「廣原小熊」研判年齡可能跟去年在花蓮南安發現與母熊分離的「南安小熊」年齡相似，且經台東縣政府動物防疫所及花蓮南安小熊的獸醫初步觀察，廣原小熊的活力、野性與食慾頗佳，下午已進食水果、蜂蜜水、白煮蛋等。

台東林區管理處表示，由於廣原小熊具攻擊性，獸醫無法貿然接近，僅能從籠外檢視外觀、活力、行為及觀察排遺，尚無法判斷廣原小熊的性別。也因廣原小熊活力佳，台東林管處希望儘早讓小熊原地野放。

台東林管處說明現地野放的原則是在村外發現小熊的樹外架設簡單的鐵籠，避免好奇民眾好奇窺探干擾，再將小熊移置鐵籠裡，研判母熊可能還附近徘徊，工作人員也在籠子四周擺放蜂蜜引誘母熊前來，讓小熊與母熊相遇，工作人員在附近24小時監看，如母熊來到鐵籠，就藉遠端搖控打開鐵籠，讓小熊走出籠外，跟著母熊重回山林。

台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊...
台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊。圖／台東林管處提供
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昨天上午11點多一隻還未滿周歲的小台灣黑熊疑跟著母熊下山，卻意外走失誤入台東海端...
昨天上午11點多一隻還未滿周歲的小台灣黑熊疑跟著母熊下山，卻意外走失誤入台東海端鄉廣原村內，一度被村裡兩隻大狗「追趕」，幸獲村民王萬有搭救。圖／台東林管處提供
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台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊...
台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊，籠子外放置蜂蜜希望能引母熊前來。圖／台東林管處提供
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台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊...
台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊。圖／台東林管處提供
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台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊...
台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊。圖／台東林管處提供
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台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊...
台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊。圖／台東林管處提供
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台東林管處昨天傍晚廣原村外發現小熊香蕉園旁的樹林裡架設簡易鐵籠，暫時安置廣原小熊。圖／台東林管處提供
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台東台灣黑熊蜂蜜
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