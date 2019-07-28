影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



昨天（27日）上午11點多一隻還未滿周歲的小台灣黑熊疑跟著母熊下山，卻意外走失誤入台東海端鄉廣原村內，一度被村裡的兩隻大狗「追趕」，小熊本能爬上香蕉樹躲避，幸獲村民王萬有搭救。

台東林管處晚間表示，廣原小熊健康與活力良好，已啟動原地野放前置作業，昨天晚上已在廣原村外外架設簡易鐵籠安置小熊，在籠子四周擺放蜂蜜引誘母熊，讓小熊跟著熊媽媽重回山林。

台東林管處也表示，如果母熊未來7天都沒來找小熊，就會另行將小熊交由台灣黑熊保育協會專人照養，待適當時機再另行覓地野外。

台東林區管理處指出，昨天村民搭救的小熊暫名為「廣原小熊」研判年齡可能跟去年在花蓮南安發現與母熊分離的「南安小熊」年齡相似，且經台東縣政府動物防疫所及花蓮南安小熊的獸醫初步觀察，廣原小熊的活力、野性與食慾頗佳，下午已進食水果、蜂蜜水、白煮蛋等。

台東林區管理處表示，由於廣原小熊具攻擊性，獸醫無法貿然接近，僅能從籠外檢視外觀、活力、行為及觀察排遺，尚無法判斷廣原小熊的性別。也因廣原小熊活力佳，台東林管處希望儘早讓小熊原地野放。