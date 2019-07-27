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影／羅東藝穗節封路大踩街 近千人沿路上演街頭秀

2019-07-27 21:39聯合報 記者戴永華╱即時報導

為期半個月的宜蘭羅東藝穗節系列活動，今天進入活動最高潮的封路大踩街，50幾支表演團隊由鎮長吳秋齡等人帶領，沿路邊走邊表演，今年更有來自法國及日本的國外團體參與，炒熱小鎮氣氛，晚上藝穗之夜的人潮幾乎擠爆羅東夜市。

羅東鎮是全國面積最小的鎮，鎮公所每年夏天藉由舉辦藝穗節活動，吸引遊客到小鎮旅遊消費，今年系列活動包括空中劇院與街舞大賽，還有接連3天的藝穗派對VS夜間遊行，昨天下午4點進入活動的最高潮封路大踩街活動，共有社區社團與學校等50幾支表演團隊，還特別邀請法國騷動公司帶來迷人巨大白熊，沿路與民眾互動，並宣傳愛護動物觀念，羅東姊妹市日本宮崎縣西都市少年棒球隊、太鼓保存俱樂部也帶來精彩表演。

羅東鎮長吳秋齡穿著「魔法師」彩服裝耀眼登場、代表會李錫欽主席則穿著「魔術師」西裝現身，兩人搭乘花車帶領表演團隊，鎮公所的員工全體總動員花了一個多月時間，從零開始勤練踩高蹺表演團隊，歷經無數次跌倒，今天終於完美呈現演出；而由羅東鎮里長組成的森巴鼓隊，七彩豔麗穿著、整齊的鼓樂聲沸騰整個小鎮。

羅東鎮的吉祥代表物是猴子，公正國小舞蹈班的孩子俏皮演出，博得滿堂彩，另外還有藝想台灣劇團、小丑默劇團跑跑跳跳，無意中出現在群眾中互動，製造歡樂與驚喜。

羅東鎮公所員工花了一個多月時間組成的踩高蹺表演團隊，呈現苦練的精彩成果。記者戴永...
羅東鎮公所員工花了一個多月時間組成的踩高蹺表演團隊，呈現苦練的精彩成果。記者戴永華/攝影
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宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，公正國小舞蹈班表演小猴子，非常逗趣可愛。 記者戴永華/...
宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，公正國小舞蹈班表演小猴子，非常逗趣可愛。 記者戴永華/攝影
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宜蘭羅東鎮各里的里長組成森巴鼓隊，沿街敲打，炒熱藝穗節氣氛。記者戴永華/攝影
宜蘭羅東鎮各里的里長組成森巴鼓隊，沿街敲打，炒熱藝穗節氣氛。記者戴永華/攝影
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宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，來自法國的迷人白熊沿路宣導動物保護，同時與民眾互動。記...
宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，來自法國的迷人白熊沿路宣導動物保護，同時與民眾互動。記者戴永華/攝影
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宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，圖為來自日本的太鼓表演。記者戴永華/攝影
宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，圖為來自日本的太鼓表演。記者戴永華/攝影
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宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，由羅東鎮長吳秋齡與代表會主席李錫欽乘坐花車，代領數十支...
宜蘭羅東藝穗節封路大踩街，由羅東鎮長吳秋齡與代表會主席李錫欽乘坐花車，代領數十支踩街隊伍出發。 記者戴永華/攝影
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