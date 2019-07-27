親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／港警衝入元朗站驅散群眾 祭警棍壓制有人濺血

台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買 否則就是走私

牙醫培育營體驗清牙、印模 基隆高中生：想當牙醫師了

2019-07-27 21:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

暑假期間有各種不同的營隊，目前各大醫學院牙醫系是很熱門的科系，為讓就讀高中的學生認識牙醫學相關科系，基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界，不僅學習到如何保健自己的牙齒，甚至有不少人說「我以後要當牙醫師」，成為人生未來的志向。

基隆市牙醫師公會精心設計牙醫學相關課程、口腔衛教課程、和實際操作的牙科實驗，讓高中生們不僅能學習到正確的口腔衛生知識，對牙科醫學課程有初步的接觸，還安排至牙醫院所見習，親自體驗牙醫學生或牙醫師的工作與生活，今天協辦的還有經國管理暨健康學院口衛系、市議員童子瑋、二信私立高級中學合作等。

基隆市政府希望對於牙醫學相關科系如口腔衛生照護系、牙體技術系有興趣的學生，能在進入大學前對牙醫相關系所有進一步的認識，作為往後大學入學時選系的參考。

活動課程邀請到多位牙醫師介紹牙醫專業知識，還安排跟醫學院學生一樣的實驗課程， 包括牙齒雕刻、印模製作石膏模型、牙科藥劑調製，所有作品在活動結束後皆可帶回作紀念。第三天除了診所見習，還有一場成果發表會，有不少學生想把牙醫師當作未來職涯規畫的選項之一。

還有些高中生學員對經國口衛系的牙科模擬教室的設備感到新奇，有模擬實際的診療椅和假人頭，讓他們在模擬教室操作過後再到診所見習，不再感到緊張害怕。

負責活動規畫的牙醫師公會副主委林建宏醫師表示，本來很擔心高中生無法順利完成一些實驗課程，沒想到大家不僅印模一次就成功，連牙齒雕刻都在老師的教導下，不到2小時就完成的有模有樣，完全不輸醫學院的大學生。

基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸...
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界。圖／基隆市牙醫師公會提供
分享
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸...
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界。圖／基隆市牙醫師公會提供
分享
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸...
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界。圖／基隆市牙醫師公會提供
分享
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸...
基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界。圖／基隆市牙醫師公會提供
分享

牙醫醫師牙齒
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

宜縣府協助身障者推廣中秋禮盒 合切100斤愛無限大月餅

2019-07-27 15:16

廖國棟參加部落豐年祭遇火警 立委變身打火兄弟

2019-07-27 12:00

影／太麻里曙光光雕音樂會 美得讓3.5萬遊客讚爆

2019-07-27 09:28

日式舊中廣花蓮台 活化聲音博物館訴後山電台史

2019-07-27 07:45

基隆鎖管季登場！鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

花蓮公所造10艘獨木舟 下水啟航

2019-07-26 23:55

礁溪火車站周邊噪音擾人 將植栽改善

2019-07-26 23:50

結盟陸電商 台東農產銷出去

2019-07-26 23:07

影／提倡海洋原民文化 花蓮手作獨木舟美崙溪啟航

2019-07-26 20:38

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20

基隆鎖管季登場！鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年僅20天

2019-07-27 08:24

嘉義市深夜區域大停電 竟是大蛇爬電桿惹禍

2019-07-27 11:15

開敞篷車進雪隧塞車中 網友：40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

影／太麻里曙光光雕音樂會 美得讓3.5萬遊客讚爆

2019-07-27 09:28

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

桃園規畫3處區間測速 西濱這裡最快9月開拍

2019-07-27 18:49

北漂就博會現場冷清 高市勞工局：首次舉辦場地不熟悉

2019-07-27 18:21

影╱惡劣！台大畢芒果農賴永坤遭盜圖 賣劣質芒果乾

2019-07-27 19:28

影╱藍拱他選嘉縣立委 林國慶：人民不希望陳明文繼續做

2019-07-27 19:33

影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26

國民黨拱退出民進黨前立委林國慶挑戰陳明文 雙方互槓

2019-07-27 21:22

拍美照都避不開電線 竹市推舊城區43路口纜線地下化

2019-07-27 17:10

高市議員批正興里淹水是人禍 水利局說原由

2019-07-27 11:54

廖國棟參加部落豐年祭遇火警 立委變身打火兄弟

2019-07-27 12:00

國民黨新北立委第4選區民調 市議員陳明義勝出

2019-07-27 10:53

影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00

透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53

影／羊群近親繁殖存活難 竹南環保公園牧野風情成絕響

2019-07-27 21:00

影╱高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23

違停、未打方向燈… 北市交通檢舉大增44%

2019-07-26 23:20

關子嶺火王爺祭拉山車 仲夏旅遊五部曲這樣玩

2019-07-27 07:47

崁頂焚化爐拒當放牛班學生 奪自主改善最佳進步獎

2019-07-27 10:21

當地人也禁？ 小琉球潮間帶管制卡關

2019-07-26 23:23

環狀線列車檢測 爆手搥面板模擬線路跳脫

2019-07-26 23:39

影╱雷神索爾發威！嘉義午後風雲變色烏雲密布轟雷降雨

2019-07-27 16:10

八卦山未婚聯誼 今晚幸福鵲橋看銀河

2019-07-27 00:05

遠離私菸風暴 蔡英文28日來彰化吃庶民小吃貓鼠麵

2019-07-27 21:41

影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49

混出東區新風貌 封街辦音樂會

2019-07-27 17:29

慶關聖帝君聖誕 金瓜石關公節 連擲6筊送金龜

2019-07-26 22:56

心繫麥寮故鄉感謝媽祖庇佑 旅行社董座徒步謁祖進香

2019-07-27 13:34

影╱資源共享 大家來尋寶 讓物品再利用延續價值

2019-07-27 16:21

太熱啦！立委黃國書成立服務處 支持者熱中暑送醫

2019-07-27 12:47

保存老街區樣貌 台中祭出百萬裝修補助

2019-07-27 12:43

影／高美濕地遊客服務中心開幕 互動體驗區親子同樂

2019-07-27 16:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top