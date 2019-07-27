牙醫培育營體驗清牙、印模 基隆高中生：想當牙醫師了

2019-07-27 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



暑假期間有各種不同的營隊，目前各大醫學院牙醫系是很熱門的科系，為讓就讀高中的學生認識牙醫學相關科系，基隆市政府和牙醫師公會辦理「高中牙醫培育營」，學生經3天的學習，第一次近距離接觸到牙醫的世界，不僅學習到如何保健自己的牙齒，甚至有不少人說「我以後要當牙醫師」，成為人生未來的志向。

基隆市牙醫師公會精心設計牙醫學相關課程、口腔衛教課程、和實際操作的牙科實驗，讓高中生們不僅能學習到正確的口腔衛生知識，對牙科醫學課程有初步的接觸，還安排至牙醫院所見習，親自體驗牙醫學生或牙醫師的工作與生活，今天協辦的還有經國管理暨健康學院口衛系、市議員童子瑋、二信私立高級中學合作等。

基隆市政府希望對於牙醫學相關科系如口腔衛生照護系、牙體技術系有興趣的學生，能在進入大學前對牙醫相關系所有進一步的認識，作為往後大學入學時選系的參考。

活動課程邀請到多位牙醫師介紹牙醫專業知識，還安排跟醫學院學生一樣的實驗課程， 包括牙齒雕刻、印模製作石膏模型、牙科藥劑調製，所有作品在活動結束後皆可帶回作紀念。第三天除了診所見習，還有一場成果發表會，有不少學生想把牙醫師當作未來職涯規畫的選項之一。

還有些高中生學員對經國口衛系的牙科模擬教室的設備感到新奇，有模擬實際的診療椅和假人頭，讓他們在模擬教室操作過後再到診所見習，不再感到緊張害怕。