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客庄12大節慶之一 花蓮鼓王爭霸戰28日擂鼓登場

2019-07-27 20:52聯合報 記者王燕華╱即時報導

已連辦22年的花蓮「客鼓鳴心」鼓王爭霸戰，明天上午9時在瑞穗鄉富源國小擂起戰鼓，24隊分成兩組爭搶鼓王寶座。縣府今晚在富源保安宮舉辦晚會，邀請去年兩支冠軍隊伍鳴鼓，震撼鼓聲為賽事揭開序幕。

「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」被列為客庄12大節慶，今年共有來自全台的社會組11隊、學生組13隊，齊聚花蓮爭當「鼓王」。縣長徐榛蔚今天在晚會上歡迎各路好手，她說，鼓王爭霸戰辦理至今已經22年，為給觀眾不同的視覺享受，舞台背板以「光雕保安宮」方式呈現，並將富源保安宮融入舞台，將地方特色與活動結合。

去年學生組冠軍新北市米倉國小及社會組冠軍聲色拔仔．響富源兩支隊伍，受邀在晚會上表演，另外花蓮客家合唱團的歌聲，及十鼓擊樂團、新瓦屋花鼓隊、重擊現實打擊樂團及御鼓坊澎湃激昂的鼓聲，也在鼓王爭霸戰還未正式登場，就先感受到鼓聲隆隆的震撼。

縣府表示，除了精彩的鼓戰外，富源國小現場還有客家歌謠舞蹈演出、客家產業嘉年華、客家小學堂闖關遊戲、「現場擂鼓王」趣味競賽等，也會有抽獎活動，有iPhone XR及50吋電視等大獎，歡迎前往參加，可上官網 https://2019drumbattle.gogotruly.com/，或粉絲專頁http://bit.ly/2Jc9AOn查詢。

花蓮「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」是客庄年度盛事，花蓮縣府今晚舉辦晚會，邀請著名鼓團獻...
花蓮「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」是客庄年度盛事，花蓮縣府今晚舉辦晚會，邀請著名鼓團獻技。圖／縣府提供
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花蓮「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」是客庄年度盛事，花蓮縣府今晚舉辦晚會，邀請著名鼓團獻...
花蓮「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」是客庄年度盛事，花蓮縣府今晚舉辦晚會，邀請著名鼓團獻技。圖／縣府提供
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