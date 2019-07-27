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影╱基隆山海工作營 遠東攜手基市府推動環保與長照有成

2019-07-27 19:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

為尋找海港山城產業創生契機、推動環保意識，並關注邁入高度高齡化的社區居民，遠東集團徐元智先生紀念基金會、元智大學與基隆市府合辦「2019基隆太平社區環保行動山海工作營4.0」，今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位，包括利用海廢、紙漿再生、二手布料與二次塑料等不同的媒材，創作出有趣環保商品的手作攤位，現場擠滿人潮，欣賞各種創意表演。

副市長林永發指出，市府打通忠一路，為了讓港畔與山丘能結合在一起，加上產業結構及人口變遷，運用閒置空間進而翻轉城市，符合現今不同的Style。令人感動的是主持人元智大學副教授陳冠華，年年帶領團隊致力改造山城，今年未獲中央計畫補助之下，仍熱情繼續給予支持。

遠東集團徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德表示，遠東集團邁入70周年，基金會除了關注建築文化，並長期投入關懷長照的議題。這次與元智藝設系所舉辦的工作營隊合作，山海小市集結合遠東企業推出多項長照關懷行動，例如在活動現場贈送遠傳開發的BOBEE的老人防走失晶片，BOBEE是市面最輕巧的隨身定位裝置，攜帶容易不增加負擔，且不限遠傳用戶皆可適用。

元智大學藝術與設計學系主任陳冠華則說，元智大學藝設系自2016年暑期開始與基隆市政府合作，以基隆港西太平國小和太平社區為地方創生實驗基地，舉辦一系列以「空間再生」為主軸的活動和「山海工作營」，與社區居民一起工作創作；嘗試找出一條連結太平國小與港口市區的「中山一路113巷」。

這條113巷定位為「上山的路，回家的路」，進行公共設施、廢墟、空屋的改造實驗，而延續過往的「空間再生」「產業創新」等主題，今年加入社區長照，融入長照2.0、青銀共居等議題，招募在外學子、社區居民、基隆市民參加，與國內外建築師、設計師、跨界達人一起在太平國小和太平社區駐地學習、工作創作，希望能循序漸進地找出適合海港山城的長照模式。

今天工作營成果發表，承襲空間改造、活化成果，形塑具有海港山城特色市集，從太平國小串起中山一路113巷沿途改造點和景觀，與基隆特色產業店家、社區居民合作，聯手打造主題展覽、文創攤位及走秀表演，探究基隆都市生活美學的可能。

現場還有遠傳電信BOBEE防走失晶片贈送活動、元智大學老人福祉研究中心研發的銀髮智慧生活科技輔具體驗、亞東醫院義診及遠東SOGO法務室所提供的免費法律諮詢等多項服務。

今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果...
今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。記者游明煌／攝影
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今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果...
今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。記者游明煌／攝影
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今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。記者游明煌／攝影
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今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果...
今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。圖／徐元智先生紀念基金會提供
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今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。記者游明煌／攝影
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今天下午在太平國小及通往Keelung地標登山步道113巷，舉辦山海小市集與成果發表，有多達60家攤位。記者游明煌／攝影
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