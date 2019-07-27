被戲稱原民版雪梨歌劇院 花蓮慶豐部落聚會所將啟用

2019-07-27 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣吉安鄉公所爭取中央補助1500萬元興建慶豐部落聚會所，結合地理環境的山巒式屋頂設計，被居民戲稱「原住民雪梨歌劇院」近日通過驗收，8月3日將啟用，鄉公所昨請來阿美族祭師除穢祈福，鄉長游淑貞說，部落聚會對傳承文化祭儀扮演重要角色，除了慶豐，公所也正積極規畫其他據點。

鄉公所昨請來東昌村里漏部落5名阿美族祭師，以檳榔、米酒、麻糬及豬腿等祭品進行除穢祈福儀式，由祭師指派一名勇士抱著小白豬配合除穢節奏，在場域四周進行除淨巡禮，祭拜祖靈祈求場域清淨。

鄉公所表示，慶豐部落聚會位於慶南三街上、吉安好客藝術村西側，基地為1071坪，設計建築面積146坪，獲原民會及花東基金共1500萬元興建。設計結合地理環境，倚靠中央山脈、奇萊山、初英山等山巒，主體廣場以阿美族圖騰結合太魯閣族彩虹橋的圖樣，再納入太魯閣族祖靈之眼與阿美族代表菱形圖騰等元素。