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透過家扶愛上台灣 2吉爾吉斯青年樂當台灣大學生

2019-07-27 16:53聯合報 記者王燕華╱即時報導

家扶基金會7年前在吉爾吉斯成立國外服務據點，此後不時邀請當地家扶青少年來台交流；18名吉爾吉斯青少年暑假在花蓮待了3周，體驗原民部落文化，其中，取了中文名的馬愷樂，3年前環島騎單車愛上台灣，正在東海大學企管系就讀，另一名少年江旲宇，受到家扶社工感動，也將成東海社工系新鮮人。

20歲的馬愷樂（Kairat）和18歲的江昊宇（Razzak），都是吉爾吉斯家扶中心的扶助青年，也是家扶在吉爾吉斯成立的BEMS足球隊隊員。兩人3年前曾造訪台灣，騎單車環島。馬愷樂說，當時感受到台灣人的熱情，看到中文字覺得像畫一樣，興起來台讀書學中文的念頭，去年透過家扶菁英培植方案補助來台就讀，將升大二的他，已能說得一口流利中文。

江昊宇接受家扶輔助5年，對於台灣社工在吉爾吉斯的付出，非常感動。他說，吉爾吉斯沒有專門的社工科系，所以想來台念社工，他通過雅思檢定，考取東海大學社工系，將繼續成為馬愷樂的學弟。

江昊宇的中文名字，和他的原名譯音不同，背後有個感人故事。花蓮家扶中心主任施政延說，旲宇覺得家扶中心有位社工對他非常好，他就選擇用這位社工孩子的名字，作為自己的中文名字，代表像家人一樣親密。

今年家扶基金會再度邀請吉爾吉斯青少年來訪，參與一個月的青少年培力計畫，其中多半時間都待在花蓮，花蓮家扶社工們帶著吉爾吉斯青年到秀林鄉崇德村的太魯閣部落，體驗射箭、織布等傳統文化，還挑戰單車環花東、兩國青少年並共同策展，今、明兩天在花蓮文創園區，以靜態及物件展覽、樂舞表演、手作體驗等方式，展現他們共同學習的成果。

今天開展典禮，家扶社會資源處長林秀鳳，縣府社會處長張逸華、立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人都到場為孩子們加油打氣。林秀鳳說，只要給孩子們掌聲，他們就能秀出自信和能力。

家扶社會資源處長林秀鳳說，給孩子們掌聲，他們就能秀出自信和能力。記者王燕華／攝影
家扶社會資源處長林秀鳳說，給孩子們掌聲，他們就能秀出自信和能力。記者王燕華／攝影
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吉爾吉斯家扶青少年展現當地舞蹈。記者王燕華／攝影
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家扶基金會邀吉爾吉斯青年來台交流，並共同策展，今天在花蓮文創園區開展。記者王燕華...
家扶基金會邀吉爾吉斯青年來台交流，並共同策展，今天在花蓮文創園區開展。記者王燕華／攝影
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花蓮秀林鄉達基力部落青少年，展演傳統文化。記者王燕華／攝影
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吉爾吉斯青年馬愷樂（右）和江昊宇，都因家扶愛上台灣，來台念書。記者王燕華／攝影
吉爾吉斯青年馬愷樂（右）和江昊宇，都因家扶愛上台灣，來台念書。記者王燕華／攝影
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吉爾吉斯家扶青少年來台交流，和花蓮少年培養深厚感情。記者王燕華／攝影
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社工吉爾吉斯東海大學
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