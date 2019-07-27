影／小台灣黑熊緊急救援 林管處將現地讓熊媽媽帶回

2019-07-27 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今天上午台東縣海端鄉廣原村傳出有隻小黑熊誤入村落被狗追，王姓村民誤以為是兩隻大土狗在追一隻小黑狗，趨前一看就竟是一隻台灣黑熊幼仔，王姓村民立即上前抱起小黑熊，將兩隻大狗驅離，隨後把小黑熊帶回家安置關在籠子裡，並通報保育單位處理，經台東林管處、台東縣政府等單位會商後，初步決定就地安置，再擇時現地野放為原則，讓小熊安全回到熊媽媽身邊。

台東林管處接獲通知後，處長劉瓊蓮立即指派20名同仁前往淨空場域，花蓮林管處也請5名曾經救援南安小熊的獸醫及照養同仁前來支援；今天中午成立小熊安置應變小組，成員包括台東林管處、台東縣政府、海端鄉公所、花蓮林管處、台東縣警察局關山分局、保七總隊第九大隊台東分隊研商如何安置隔離小熊、現場警戒等。

台東林管處長劉瓊蓮表示，今天上午11點左右在台東廣原村村民王萬有發現有兩隻村裡的隻大狗，正追逐一隻小黑熊，為了避免小黑熊被狗咬傷，王萬有先將小黑熊抓起來關在平日養雞的籠子裡，然後緊急通知台東林管處、台東縣政府農業處等單位前來協助。

林管處表示，大家抵達現場時，已有不少民眾圍觀，為避免小熊焦躁不安，應變小組除勸離民眾外，也先用黑布將籠子覆蓋、保持通風，將籠子放在較無人干擾的房間與人隔離。

劉瓊蓮表示，應變小組討論後，初步決定以現地野放為原則，讓小熊安全回到熊媽媽身邊，因小熊與熊媽媽走失時間不久，母熊媽媽應該還在附近徘徊，台東縣動物防疫所獸醫協助檢視小熊健康狀況，確認小熊健康狀況良好。