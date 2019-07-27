宜縣府協助身障者推廣中秋禮盒 合切100斤愛無限大月餅

2019-07-27 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府社會處協助身障者推廣中秋節禮盒，今天邀集自閉症協會等7個身障機構團體在丟丟噹森林廣場，舉辦聯合推廣活動，縣長林姿妙帶領身障朋友共同切開百斤大月餅，與現場民眾分享，推廣衛生安全認證的產品供消費者安心享用，以行動支持身心障礙者就業及社會參與。

縣府今年特別透過公私協力，輔導身障團體朋友提升產品製作品質，而且舉辦「優採好禮‧愛無限」中秋採購產品推廣活動；活動中，由台北榮民總醫院員山分院附設庇護工場師生製作100斤大月餅，大家合力切開並分食品嘗。縣長林姿妙表示，每項商品的背後都代表並述說著身障朋友們堅強面對人生的故事，蘊含強韌的生命力及永不放棄的堅持。

今年推出的優選禮盒包含蛋黃酥、金棗酥、文旦、火龍果禮盒、手工餅乾、蛋捲禮盒、饅頭禮盒等，製作過程採用天然食材、無化工添加劑、低糖少油等健康配方，符合現代養生概念，所有食品都經過食品業者登錄，經衛生安全認證，消費者可以安心享用；另外，還有文創對杯禮盒、特色宜蘭碗、手工皂禮盒等好物精選。