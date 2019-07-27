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廖國棟參加部落豐年祭遇火警 立委變身打火兄弟

2019-07-27 12:00聯合報 記者羅紹平╱即時報導

立委廖國棟昨天下午前往台東縣成功鎮和平里一帶參加豐年祭活動，意外發現鄰近的祈禱院...
立委廖國棟昨天下午前往台東縣成功鎮和平里一帶參加豐年祭活動，意外發現鄰近的祈禱院倉庫失火，他變身打火弟兄協助滅火。圖／廖國棟提供
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立委廖國棟昨天下午前往台東縣成功鎮和平里一帶參加豐年祭活動，意外發現鄰近的祈禱院倉庫失火，廖國棟於是帶著助理奮不顧身的提水滅火，並通知消防人員，得以及時撲滅火勢擴大。

台東縣消防局表示，昨天下午4時38分左右接獲電話通報火警，指成功鎮和平里西乃山祈禱院失火，報案人就是立委廖國棟，成功分隊人車立即趕往現場，5點18撲滅火勢，雖現場倉庫只被燒毀9平方公尺，但消防人員表示，經破門滅火，阻止火勢延燒廚房，廚房裡頭還有3桶瓦斯，否則後果不堪設想。

廖國棟昨天晚上在個人臉書貼文「打火英雄廖國棟提醒大家，天乾物燥，小心用火」。他「化身打火弟兄」描述自己救火情形。他今天接受訪問時表示，昨天下午他參加豐年祭後，因他每年都會順道前往鄰近的西乃山祈禱院探訪，並祈禱上帝庇佑家人、地方平安，昨天下午他一到西乃山，就發現祈禱院倉庫冒黑煙，且直衝天際，他趕緊與助理拿起水管澆水及提水桶滅火，且打119報案。

廖國棟表示，消防人員很快就趕到現場，將火勢撲滅，檢視火場時發現倉庫隔壁廚房有3個尚未使用的瓦斯桶，且瓦斯桶已經發燙，讓大家捏了一把冷汗，還好及時阻止火勢延燒，沒燒到廚房。

立委廖國棟昨天（27）日下午前往台東縣成功鎮和平里一帶參加豐年祭活動，意外發現鄰...
立委廖國棟昨天（27）日下午前往台東縣成功鎮和平里一帶參加豐年祭活動，意外發現鄰近的祈禱院倉庫失火，他變身打火弟兄協助滅火。圖／廖國棟提供
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廖國棟豐年祭台東火災
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