親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李承翰並非第一人？台鐵百年紀錄 滿是快被遺忘的英雄們...

母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

日式舊中廣花蓮台 活化聲音博物館訴後山電台史

2019-07-27 07:45聯合報 記者王燕華╱即時報導

日據時期日本人在台設置5個放送局，位於花蓮美崙地區的花蓮港放送局是其中之一，也是東部唯一。放送局後來成為中廣花蓮電台。文化局前年接手後，爭取前瞻計畫補助2.4億元活化，經過文史調查，初步構想是打造成「聲音博物館」，預計年底完成規畫後動工，明年底完工。

中廣花蓮台為磚木混合的一層樓建築，與鄰近的松園別館、中華電信及自來水淨水場，形成歷史建物群。中廣花蓮台建築樣式結合近代磚造洋式及木造日式風格，雖經過多次修繕，室內裝修仍保留不少昔日風貌，像是日式書院窗、小舞壁構造，工務科木作天花板開設的通氣孔，仍可見細致木工為花蓮保留日據時期至今的電台史。

前年中廣花蓮台搬遷，將70多年的歷史建築與場區，連同兩座高架發射台鐵塔，及錄音設備、自製真空管發射器等廣播設備，全數移交給花蓮縣文化局維護管理。

文化局文化資產科長黃用斌說，花蓮港放送局完工於1944年，是台灣東部廣播事業的開端。國民政府來台後接收，初期是台灣廣播電台花蓮台，後來改為中廣花蓮台，並於1949年開始製播地方性節目，中廣花蓮台的聲音，成為花蓮人重要的生活記憶。

文化局向中央爭取前瞻計畫補助2.4億元，去年起展開長達3年的活化計畫，前期文史調查結束後，正進行第二階段，委託承熙建築師事務所進行規畫設計監造，重點是全區修復及再利用設計，昨在松園別館舉辦座談會，聽取在地居民意見。

黃用斌說，初步規畫是依據中廣花蓮台在台灣廣播史上的歷史意義，打造成聲音博物館，賦予歷史建物新的生命，細部設計年底完成，預計明年動工，將以3400萬元經費修復，最快明年底完工。

舊中廣花蓮台保留歷年金鐘獎座、獎牌等，是花蓮電台史的重要記錄。記者王燕華／攝影
舊中廣花蓮台保留歷年金鐘獎座、獎牌等，是花蓮電台史的重要記錄。記者王燕華／攝影
分享
舊中廣花蓮台已被登錄為歷史建築，花蓮縣文化局計畫活化成聲音博物館。記者王燕華／攝...
舊中廣花蓮台已被登錄為歷史建築，花蓮縣文化局計畫活化成聲音博物館。記者王燕華／攝影
分享

中廣歷史建築文化局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

基隆鎖管季今登場 鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

花蓮公所造10艘獨木舟 下水啟航

2019-07-26 23:55

礁溪火車站周邊噪音擾人 將植栽改善

2019-07-26 23:50

結盟陸電商 台東農產銷出去

2019-07-26 23:07

影／提倡海洋原民文化 花蓮手作獨木舟美崙溪啟航

2019-07-26 20:38

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 近5千萬整修後爭取開放

2019-07-26 16:09

戲曲祖師生日 贏得世界大賽的甜點少年翻糖祝壽

2019-07-26 14:44

嘣！三星米香節27日登場 夏日來宜蘭吃嘣米香

2019-07-26 14:26

宜蘭市場節來了 總鋪師歌王陳隨意開唱

2019-07-26 13:06

花蓮玉里193縣道天堂路 陳昇28日水田中開唱

2019-07-26 11:22

部落勇士報訊息 花蓮玉里鎮聯合豐年節8月3日展開

2019-07-26 11:00

宜蘭獎得主揭曉了 陳廷彰以《如去》獲得最高榮譽

2019-07-26 10:17

宜蘭水燈節為期4天活動多 還特製龜山島造型小水燈

2019-07-26 08:54

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

高雄常見「灰衣綠褲男」讓她很好奇 網讚：在高雄走路有風

2019-07-26 14:56

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27

豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的

2019-07-26 10:40

神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07

花蓮玉里193縣道天堂路 陳昇28日水田中開唱

2019-07-26 11:22

2025台南見！台南市取得15屆亞太國際蘭展主辦權

2019-07-26 17:01

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15

竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54

要避開才不會塞車！彰化台一線將連5天施工

2019-07-26 12:34

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 近5千萬整修後爭取開放

2019-07-26 16:09

林智堅與侯友宜共乘淡海輕軌 取經推動大新竹輕軌計畫

2019-07-26 17:31

影／桃園大溪普濟堂關公生 老城街區宛如不夜城

2019-07-26 22:26

竹田鄉長涉案遭收押 「百香果農」代理鄉長職

2019-07-26 15:54

美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38

候車亭倒塌壓人 北市議員爆出還有37座不定時炸彈

2019-07-26 16:59

士林夜市現切水果 走平價路線不秤重販賣

2019-07-26 20:56

金門引進離島首座電子紙站牌 搭公車更有智慧

2019-07-26 16:24

影／「銀河光雕」繽紛浪漫 八卦山天空步道人氣回來了

2019-07-26 17:16

u故事／曾窮到剩下13元 蘇祈麟仍堅守操槍夢

2019-07-26 11:59

砸3.5億建東港漁港深水碼頭 從蘇揆答應到動土僅5個月

2019-07-26 15:43

路口多畫2條線 台中盲人斑馬線試辦上路

2019-07-26 12:34

基隆鎖管季今登場 鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

苗縣台電員工服務時看到需要 組「台電咁仔店」志工團

2019-07-26 16:24

北市稽查游泳池 初檢不合格率高達43.6%

2019-07-26 12:03

山城特有節慶「金瓜石關公節」 擲筊6筊送黃金龜

2019-07-26 14:43

違停、未打方向燈… 北市交通檢舉大增44%

2019-07-26 23:20

影／正妹鄉代心更美！關心獨居長輩教烘焙

2019-07-26 14:44

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年只20天

2019-07-27 08:24

廢棄醬菜工廠變「將才」 釀出青年返嘉空間

2019-07-26 12:32

8月全面啟用電子輓額 台南市將禁用實體輓聯

2019-07-26 12:58

北港是雲林的古蹟之都 再提報3處古建築送審

2019-07-26 15:43

高市跨越時空E指通 「土地使用分區」隨手可查

2019-07-26 11:25

關聖帝君聖誕參拜武聖廟 侯友宜祈市政如赤兔馬有效率

2019-07-26 11:28

嘣！三星米香節27日登場 夏日來宜蘭吃嘣米香

2019-07-26 14:26

淡海輕軌營運半年244萬人次 林智堅北上為新竹輕軌探路

2019-07-26 17:05

影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00

台灣美食展開幕 雲林物產館好康優惠多

2019-07-26 11:43

縣府輔導改造20家烈嶼商店 盼為地方產業注入活水

2019-07-26 17:11

澎湖「海島愛之旅」系列活動 煙火無人機將再現

2019-07-26 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top