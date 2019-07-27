日式舊中廣花蓮台 活化聲音博物館訴後山電台史

2019-07-27 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



日據時期日本人在台設置5個放送局，位於花蓮美崙地區的花蓮港放送局是其中之一，也是東部唯一。放送局後來成為中廣花蓮電台。文化局前年接手後，爭取前瞻計畫補助2.4億元活化，經過文史調查，初步構想是打造成「聲音博物館」，預計年底完成規畫後動工，明年底完工。

中廣花蓮台為磚木混合的一層樓建築，與鄰近的松園別館、中華電信及自來水淨水場，形成歷史建物群。中廣花蓮台建築樣式結合近代磚造洋式及木造日式風格，雖經過多次修繕，室內裝修仍保留不少昔日風貌，像是日式書院窗、小舞壁構造，工務科木作天花板開設的通氣孔，仍可見細致木工為花蓮保留日據時期至今的電台史。

前年中廣花蓮台搬遷，將70多年的歷史建築與場區，連同兩座高架發射台鐵塔，及錄音設備、自製真空管發射器等廣播設備，全數移交給花蓮縣文化局維護管理。

文化局文化資產科長黃用斌說，花蓮港放送局完工於1944年，是台灣東部廣播事業的開端。國民政府來台後接收，初期是台灣廣播電台花蓮台，後來改為中廣花蓮台，並於1949年開始製播地方性節目，中廣花蓮台的聲音，成為花蓮人重要的生活記憶。

文化局向中央爭取前瞻計畫補助2.4億元，去年起展開長達3年的活化計畫，前期文史調查結束後，正進行第二階段，委託承熙建築師事務所進行規畫設計監造，重點是全區修復及再利用設計，昨在松園別館舉辦座談會，聽取在地居民意見。