基隆鎖管季今登場 鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆鎖管季親子嘉年華今天下午4點在八斗子觀光漁港碧砂泊區登場，下午5點半及晚上7點2個時段，會有吉祥物大遊行，壓軸由爽樂團熱情開唱，伴隨200秒煙火點亮八斗子整夜星空。今年鎖管季活動現場將超過80個攤位，有新鮮美味的鎖管免費試吃、野餐區限量好禮大贈送，及多處打卡熱點。

活動一開始將邀請深受小朋友喜愛的YOYO台香蕉哥哥與BoBo引領現場大、小朋友們一起帶動唱，緊接著由世界小丑冠軍小丑涼涼表演魔術。

基隆市長林右昌表示，基隆鎖管季今年邁入第15年，每年的重頭戲親子嘉年華主場活動，都吸引很多大小朋友參與夏夜晚風的海洋盛會，在草地上野餐、聽音樂，分享美食，沉浸在美景的懷抱。

基隆市產業發展處表示，鎖管每年6到9月間洄游於附近海域，成為燈火漁業的主要漁獲。活動現場設有野餐區、攤位熟食區、啤酒暢飲區、特色伴手禮區、吉祥物召集大遊行、舞台表演等系列活動。

基隆市稅務局有「捐發票兌好禮」的兌獎活動，凡捐贈未開獎（108年7至8月份）統一發票（單張發票金額需為新台幣10元以上），即可依捐贈張數兌換好禮。年滿20歲以上基隆市民帶著身分證以及寵物犬貓來到活動現場，動物保護防疫所即可提供免費植入寵物（犬貓）晶片及施打狂犬病疫苗。