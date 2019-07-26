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影／提倡海洋原民文化 花蓮手作獨木舟美崙溪啟航

2019-07-26 20:38聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮市公所提倡海洋休閒文化，今年4月開辦課程，6名學員花了一個月打造10艘獨木舟，今天下午從美崙溪下水啟航，一路划向太平洋，市長魏嘉賢也試划體驗。魏嘉賢說，透過打造原住民獨木舟，喚起對海洋環境的重視，未來也期望結合原住民文化，推廣為特色遊程。

花蓮市公所辦理「Riyar洄瀾海」文化教室，規畫原住民海洋文化課程，邀請溫志榮老師指導學員製作獨木舟，6名學員花了一個月，每周六、日埋頭造舟，共做了10艘，船身彩繪魚、原住民圖騰等，非常繽紛亮眼。

今天下午在花蓮市萬壽抽水站前的美崙溪段舉辦下水儀式，扣除試航時掛彩及展示用的獨木舟，共6艘手作獨木舟帥氣啟航。6艘獨木舟一路向下游航行2公里至出海口後，將放置在太平洋公園主舞台展示。

參與造舟的獨木舟業者鄒予元說，打造獨木舟需要耐心和細心，只要尺寸有一點點不對，船身恐怕就會失去平衡。學員們上周曾經試航，因橋墩下水位落差沒有掌握好，不小心擱淺，還有3艘獨木舟因此嚴重刮傷，不過他覺得美崙溪大部分河段仍很適合划獨木舟。

市長魏嘉賢、立法委員鄭天財等人都出席啟用儀式，魏嘉賢感謝行政院海洋委員會、原民會、縣府經費支持。他說，藉由打造原住民獨木舟，希望喚起民眾對原住民文化、海洋環境的重視。並表示，獨木舟下水是個地點，因美崙溪是縣管河川，未來會持續爭取，希望讓美崙溪成為重要水上運動據點。

下水儀式也為花蓮市公所今起一連兩天在北濱太平洋公園舉辦的花蓮日原住民日、 Riyar洄瀾海活動揭開序幕，市公所表示，現場有手作傳統市集、樂舞表演，金曲獎創作歌手昊恩、阿努等人演出，還邀請紐西蘭毛利族人表演戰舞，歡迎民眾參加。

花蓮市長魏嘉賢（左）今天也坐上學員們手作的獨木舟，體驗試划。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（左）今天也坐上學員們手作的獨木舟，體驗試划。記者王燕華／攝影
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花蓮市公所開辦海洋文化課程，學員手作的獨木舟，今天從美崙溪下水啟航。記者王燕華／...
花蓮市公所開辦海洋文化課程，學員手作的獨木舟，今天從美崙溪下水啟航。記者王燕華／攝影
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獨木舟原住民魏嘉賢
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