影／提倡海洋原民文化 花蓮手作獨木舟美崙溪啟航

2019-07-26 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市公所提倡海洋休閒文化，今年4月開辦課程，6名學員花了一個月打造10艘獨木舟，今天下午從美崙溪下水啟航，一路划向太平洋，市長魏嘉賢也試划體驗。魏嘉賢說，透過打造原住民獨木舟，喚起對海洋環境的重視，未來也期望結合原住民文化，推廣為特色遊程。

花蓮市公所辦理「Riyar洄瀾海」文化教室，規畫原住民海洋文化課程，邀請溫志榮老師指導學員製作獨木舟，6名學員花了一個月，每周六、日埋頭造舟，共做了10艘，船身彩繪魚、原住民圖騰等，非常繽紛亮眼。

今天下午在花蓮市萬壽抽水站前的美崙溪段舉辦下水儀式，扣除試航時掛彩及展示用的獨木舟，共6艘手作獨木舟帥氣啟航。6艘獨木舟一路向下游航行2公里至出海口後，將放置在太平洋公園主舞台展示。

參與造舟的獨木舟業者鄒予元說，打造獨木舟需要耐心和細心，只要尺寸有一點點不對，船身恐怕就會失去平衡。學員們上周曾經試航，因橋墩下水位落差沒有掌握好，不小心擱淺，還有3艘獨木舟因此嚴重刮傷，不過他覺得美崙溪大部分河段仍很適合划獨木舟。

市長魏嘉賢、立法委員鄭天財等人都出席啟用儀式，魏嘉賢感謝行政院海洋委員會、原民會、縣府經費支持。他說，藉由打造原住民獨木舟，希望喚起民眾對原住民文化、海洋環境的重視。並表示，獨木舟下水是個地點，因美崙溪是縣管河川，未來會持續爭取，希望讓美崙溪成為重要水上運動據點。