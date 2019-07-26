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拓展通路！與大陸電商合作 把台東農產銷出去

2019-07-26 16:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

台東縣工商發展投資策進會，為拓展農特產品通路，邀請大陸北京京東線上、北京華圃禾美商貿及屏東農業國際運銷等公司，實際到台東拜訪東河鄉農會、並參觀文旦柚果園，另採購卑南鄉利吉村水蜜桃芒果測試外銷冷鏈環節，京東線上也將於8月上旬再到東河採購東河文旦，為台東多元農特產品產銷打開通路。

台東縣除已與廣州市供銷合作總社簽立合作意向書，要讓在地優質農產品在上海、北京、廣州、深圳等高端超市上架販售，縣長饒慶鈴也曾親自上線透過淘寶直播，讓台東鳳梨及鳳梨酥創下銷售佳績，縣府近日更與台東地區農會合作，讓易軟熟、運輸不易的大目釋迦透過零下50度的低溫冷凍方式，成功的讓15噸大日釋迦前進大阪市阪急百貨梅田總店，深獲日本消費者喜愛。

縣長饒慶鈴表示，台東縣是農業大縣，農特產品豐富又優質，縣府會持續努力，結合智慧雲端科技、加強冷凍冷藏技術、多元開拓市場，幫助農民把產品行銷到各地，讓農民賺到錢，達到「農業創富」。

工策會指出，東河鄉文旦柚產地面積約40公頃，年產量240萬斤文旦。在東河鄉農會積極推廣下，每年雖有不錯的銷售成績，但今年預計8月下旬開始採收，因與中秋節相隔太近而有很大的銷售壓力，也無法提高價格增加農民收益。希望藉由這次媒合參訪，使通路商了解台東生產之優質文旦柚，並與東河鄉農會約定於8月上旬再次來訪，確定數量及價格後即下訂。

另外，在水蜜桃芒果部分，卑南鄉利吉村種植面積約6公頃、每年可採收約20萬斤，惟今年僅農民林阿民所栽種水蜜桃芒果開花結果，產量約4萬斤。因品質良好，富含水蜜桃的香氣與愛文芒果的美味已供不應求，這次提供每顆500-600克的大果300斤試行營運，預計明年會再加以整合品質、數量，拓展持續且穩定的銷售通路。

工策會表示，京東線上為大陸僅次於阿里巴巴的電商平台，並擁有16家實體高端超市，銷售網可涵蓋整個大陸地區。這也是台東縣政府與農會攜手合作，繼6月17日透過此一管道銷售鹿野(150公噸)、成功(8公噸)鳳梨及台東夏雪芒果後，再一次成功案例。

台東縣與大陸電商平台合作，力拚農展銷售。記者江國豪／翻攝
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台東縣與大陸電商平台合作，力拚農展銷售。記者江國豪／翻攝
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台東縣與大陸電商平台合作，力拚農展銷售。記者江國豪／翻攝
台東縣與大陸電商平台合作，力拚農展銷售。記者江國豪／翻攝
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台東芒果文旦
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