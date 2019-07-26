影／閱讀起步走 宜蘭縣長當故事媽媽

2019-07-26 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



「2019宜蘭縣閱讀起步走閱讀推廣」今天啟動，縣政府文化中心及各鄉鎮市等公共圖書館均設置嬰幼兒閱讀專區，提供多元、優質的館藏與嬰幼兒閱讀推廣。

縣長林姿妙今天當起故事媽媽，拿起繪本《寶寶的一天、媽媽的一天》，為寶寶說故事，同時發放「閱讀起步走-幸福閱讀禮袋」，內含繪本書及閱讀手冊等各1份，讓新生兒家庭獲得閱讀禮物及醫護的閱讀處方箋指導，了解閱讀的重要性。

縣政府並結盟各鄉鎮市立圖書館與戶政事務所，在新生兒家長辦理出生登記時，提供寶寶借閱證申辦服務，以鼓勵家長及新生兒寶寶培養閱讀的習慣。

今天在文化中心圖書館辦理「閱讀起步走(Bookstart)」啟動，由林姿妙、縣議員莊淑如、黃定和夫人游琇淳、宜蘭市民代表會主席林智勇服務處主任郭成呈、三星鄉長李志鏞、南澳鄉秘書游吉祥、各鄉鎮公共圖書館館長、羅東博愛醫院小兒科主任醫師吳淑娟、陳春碧護理師、羅東聖母醫院嬰兒室護理長林秀鈴等與多名家長及幼兒參與。

「閱讀可以建立孩子良好觀念，明辨是非！」林姿妙以自己過來人、身為媽媽的歷程，鼓勵親子閱讀。

文化局表示，2019宜蘭縣閱讀起步走閱讀推廣，文化局統籌到公立幼兒園及公共圖書館辦理系列活動，包括「發光故事箱表演」、「悅讀FUN一夏活動」、「小寶貝聽故事：開啟寶寶早期閱讀素養」、「寶寶書巡迴展活動」、「萬聖節特別活動」、頭城家商幼保科「偶是創意高手」活動及「臺灣閱讀節」聖誕節特別活動等7大項，讓寶寶及家長能共同參與閱讀，相關活動詳情可洽文化局官網公告。