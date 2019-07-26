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家住礁溪火車站附近夜不成眠 立委協調植栽或設隔音牆

2019-07-26 15:50聯合報 記者羅建旺╱即時報導

居住在宜蘭縣礁溪火車站附近的居民陳情，半夜常被火車維修、養護等工作影響而無法入眠，長期造成身心俱疲，甚至想掛白布條以示抗議，經村長協調後，向立委陳歐珀陳情。

陳歐珀今天邀集鐵路局、民代與陳情居民到礁溪火車站現勘並協調，希望能夠透過以植栽或設置隔音牆等方式，改善居民生活品質。

德陽村長何衍財指出，可以體諒台鐵工作人員半夜養護工作的辛勞，但頻率密集，又是在凌晨2點到4點間，嚴重影響居民的睡眠，不堪其擾，大幅降低居住品質。

陳歐珀表示，火車噪音可分為軌道及車輛兩種類型，軌道部分目前礁溪段已在改善，預計今年年底完成，車輛噪音，可以協調設置隔音牆或以密集增加植栽的方式改善。

對此，居民認為，隔音牆效果雖好，但擔心設牆後，會阻礙視野，也影響通風。

陳歐珀表示，平交道西側北端若設置隔音牆，可能會嚴重影響景觀與通風，建議以植栽的方式改善，除了可減少噪音、施工迅速外，對空氣品質的提升及景觀美化也有幫助。

會勘討論後，與附近居民達成共識，陳歐珀請鐵路局在一個月內提出植栽種植計畫，並於今年年底種植完成。

另外，在平交道西側南端，則請鐵路局與相關單位協助檢測噪音，若超過標準，則要求鐵路局設置隔音牆，盡早改善居民生活與居住品質。

陳歐珀（右）表示，平交道西側北端若設置隔音牆，可能會嚴重影響景觀與通風，建議以植...
陳歐珀（右）表示，平交道西側北端若設置隔音牆，可能會嚴重影響景觀與通風，建議以植栽的方式改善，除了可減少噪音、施工迅速外，對空氣品質的提升及景觀美化也有幫助。圖／立委陳歐珀服務處提供
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陳歐珀（前右3）今天邀集鐵路局、民代與陳情居民到礁溪火車站現勘並協調，希望能夠透...
陳歐珀（前右3）今天邀集鐵路局、民代與陳情居民到礁溪火車站現勘並協調，希望能夠透過以植栽或設置隔音牆等方式，改善居民生活品質。圖／立委陳歐珀服務處提供
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居住在宜蘭縣礁溪火車站附近的居民陳情，半夜常被火車維修、養護等工作影響而無法入眠...
居住在宜蘭縣礁溪火車站附近的居民陳情，半夜常被火車維修、養護等工作影響而無法入眠，向立委陳歐珀陳情。圖／立委陳歐珀服務處提供
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陳歐珀噪音
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