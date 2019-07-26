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戲曲祖師生日 贏得世界大賽的甜點少年翻糖祝壽

2019-07-26 14:44聯合報 記者羅建旺╱即時報導

臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，以宜蘭最具代表性的傳統戲曲「歌仔戲」為主題，在今年泰國國際廚藝挑戰賽（TUCC）翻糖蛋糕項目中，以作品「伴我成長 台灣傳統之美」獲得評審青睞，拿下銀牌。

蕭仁孟得獎作品靈感之一，是國立傳統藝術中心文昌祠前的戲台，文昌祠裡也供奉戲曲祖師西秦王爺，戲曲祖師生日是今天（農曆6月24日），蕭仁孟今天特地帶著作品到傳藝文昌祠，向西秦王爺祝壽。

同時，在國立傳統藝術中心支持鼓勵下，蕭仁孟在園區展示館舉辦特展，展出至8月31日，現場示範，用翻糖製作戲台上的麒麟石像，也教遊客體驗翻糖牡丹花，把富貴吉祥帶回家。

經營傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會指出，「翻糖」源自於英國的藝術蛋糕，製作基礎功包括雕塑、捏塑、染色、彩繪、黏合等技巧，與傳統捏麵人有異曲同工之妙，蕭仁孟在宜蘭鄉下看歌仔戲長大，每逢神明慶典，祖母家旁必有歌仔戲演出，華麗服裝及專業演技，總看得目不轉睛，再加上老家就住在宜蘭傳藝園區旁，求學時是與同學們假日放鬆看表演的好去處，園區豐富的藝術文化展演活動，也成為創作造型蛋糕的靈感來源。

蕭仁孟表示，飲水思源、莫忘初衷，傳藝伴他成長，所以人生第一次參加國際翻糖蛋糕比賽，就以傳藝文昌祠戲台上的歌仔戲為創作主題，希望將專屬臺灣的文化之美分享給全世界。

臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，在今年泰國國際廚藝挑戰賽翻糖銀牌，今天...
臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，在今年泰國國際廚藝挑戰賽翻糖銀牌，今天帶著作品到傳藝文昌祠向西秦王爺祝壽，也教遊客體驗翻糖牡丹花，把富貴吉祥帶回家。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，在今年泰國國際廚藝挑戰賽翻糖銀牌，今天...
臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，在今年泰國國際廚藝挑戰賽翻糖銀牌，今天帶著作品到傳藝文昌祠向西秦王爺祝壽，也教遊客體驗翻糖牡丹花，把富貴吉祥帶回家。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，在今年泰國國際廚藝挑戰賽翻糖銀牌，今天帶著作品到傳藝文昌祠向西秦王爺祝壽，也教遊客體驗翻糖牡丹花，把富貴吉祥帶回家。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
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