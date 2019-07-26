戲曲祖師生日 贏得世界大賽的甜點少年翻糖祝壽

2019-07-26 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



臺北城市科技大學畢業的「甜點少年」蕭仁孟，以宜蘭最具代表性的傳統戲曲「歌仔戲」為主題，在今年泰國國際廚藝挑戰賽（TUCC）翻糖蛋糕項目中，以作品「伴我成長 台灣傳統之美」獲得評審青睞，拿下銀牌。

蕭仁孟得獎作品靈感之一，是國立傳統藝術中心文昌祠前的戲台，文昌祠裡也供奉戲曲祖師西秦王爺，戲曲祖師生日是今天（農曆6月24日），蕭仁孟今天特地帶著作品到傳藝文昌祠，向西秦王爺祝壽。

同時，在國立傳統藝術中心支持鼓勵下，蕭仁孟在園區展示館舉辦特展，展出至8月31日，現場示範，用翻糖製作戲台上的麒麟石像，也教遊客體驗翻糖牡丹花，把富貴吉祥帶回家。

經營傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會指出，「翻糖」源自於英國的藝術蛋糕，製作基礎功包括雕塑、捏塑、染色、彩繪、黏合等技巧，與傳統捏麵人有異曲同工之妙，蕭仁孟在宜蘭鄉下看歌仔戲長大，每逢神明慶典，祖母家旁必有歌仔戲演出，華麗服裝及專業演技，總看得目不轉睛，再加上老家就住在宜蘭傳藝園區旁，求學時是與同學們假日放鬆看表演的好去處，園區豐富的藝術文化展演活動，也成為創作造型蛋糕的靈感來源。