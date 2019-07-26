嘣！三星米香節27日登場 夏日來宜蘭吃嘣米香

2019-07-26 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣三星鄉公所推出「三星有機米香節」，明後天登場，今天搶鮮，免費試吃。圖／宜蘭縣三星鄉公所提供 分享 facebook 宜蘭縣三星鄉公所推出「三星有機米香節」，明天（27日）、後天（28日）在雙和重劃區的196線人和段舉行。

鄉長李志鏞今天指出，「三星有機米香節」以在地生產的優質好米為活動主題，呈現米食製品的各種樣態，並融合傳統與創意，呈現有機紅麴發糕、有機嘣米香、有機米小丸子、有機米（茶）霜淇淋、有機南瓜米QQ圓、有機黑米布丁、有機甜米糕、有機糙米地瓜饅頭、有機麻糬、有機黑豆漿及紅龜粿，豐富多元，可口好吃，一定讓遊客滿載而歸。

農業課表示，有機米香節是三星年度盛事，鄉公所以在地人的熱情、活力歡迎大家，並藉由一系列活動，凝聚在地精神，行銷地方農產與觀光產業。

鄉公所今天在三星警察分局前廣場宣傳，免費提供1千份嘣米香給遊客試吃，吸引搶先嘗鮮人潮，現場製作的嘣米香（爆米花），有原味與海苔兩種口味，有傳統小吃的懷舊風味。

三星鄉幼兒園的小朋友參觀與試吃，爆米花製作過程， 熱烤後，發出「嘣」聲巨響，幼童們摀住耳朵，好奇想靠近，但有點怕怕，讓遊客看了，不禁令人莞爾。